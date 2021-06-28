Acıgöl Kaymakamı Emine Karataş Yıldız görevine başladı
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Acıgöl Kaymakamı Emine Karataş Yıldız görevine başladı

Acıgöl Kaymakamı Emine Karataş Yıldız görevine başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Acıgöl Kaymakam Vekili Salih Kaya'nın tayinin çıkmasının ardından ilçeye Kaymakam olarak atanan Emine Karataş Yıldız görevine başladı.

Acıgöl Kaymakam Vekili Salih Kaya'nın tayinin çıkmasının ardından ilçeye Kaymakam olarak atanan Emine Karataş Yıldız görevine başladı.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde Kaymakam Vekili olarak görev yapmakta olan Salih Kaya'nın tayinin çıkmasının ardından Acıgöl Kaymakamlığı görevine Emine Karataş Yıldız atandı. Kaymakam Yıldız 25 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla görevine başladı.

Emine Karataş Yıldız kimdir?

Acıgöl Kaymakamı olarak göreve başlayan Emine Karataş Yıldız, 1995 Yozgat doğumlu ilk orta ve lise öğrenimini Yozgat' ta tamamladı. 2016 Yılında Ankara Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset ve Kamu Yönetimi bölümünü bitiren Kaymakam Yıldız 2018 yılında yapılan Kaymakam adaylığı sınavında başarılı olarak mesleğe intisap etti. Yozgat Valiliğinde İl Merkez stajını tamamladıktan sonra sırasıyla Aksaray'a bağlı Eskil ve Çorum'un Laçin ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı.

4 ay süren Kaymakamlık kursunu başarıyla tamamlayan Yıldız 25 Ağustos tarihi itibariyle Acıgöl'de Kaymakamlık görevine başladı. Yıldız iyi derece İngilizce bilmektedir. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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