Aç yavru tilki Karayollarına sığındı

GİRESUN (İHA) - İç Anadolu'yu Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Sivas- Giresun güzergahındaki Eğribel Geçidi'nde yer alan Karayolları Bakım Merkezi'nin bugünlerde sevimli bir misafiri var.

Kış şartları nedeniyle aç kalan yavru bir tilki her gün Eğribel Geçidi Karayolları Bakım Merkezi'ne gelerek aç karnını doyururken, merkezin sorumlusu Salih Kahraman ile arasında bir dostluk oluştu. Kahraman ile yavru tilkinin dostluğu gönülleri ısıtırken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Tilkiyi eliyle besleyen Salih Kahraman, 2 bin 200 rakımda görev yaptıklarını zaman zaman doğada aç kalan vahşi hayvanları bakım merkezinin çevresinde gördüklerini ancak yavru tilkinin bu zamana kadar gelen hayvanlardan çok farklı ve cana yakın olduğunu söyledi.

Kahraman, kendilerine sığınan aç tilkiyi geldikçe karnını doyurmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - GİRESUN