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Aç kalan kurdu elleriyle besledi

İhlas Haber Ajansı, Fatih Tabur - Güncel
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Aç kalan kurdu elleriyle besledi Sivas'ta bir kişi vahşi kurt yavrusunu kedi besler gibi elleriyle besledi Sivas'ta bir kişi vahşi kurt yavrusunu kedi besler gibi elleriyle besledi Sivas'ın Divriği ilçesinde piknik yapmak için araziye giden üç arkadaş yavru bir kurtla karşılaştı.

DİVRİĞİ, SİVAS (İHA) - Aç kalan kurdu elleriyle besledi

Sivas'ta bir kişi vahşi kurt yavrusunu kedi besler gibi elleriyle besledi

SİVAS - Sivas'ta bir kişi vahşi kurt yavrusunu kedi besler gibi elleriyle besledi

Sivas'ın Divriği ilçesinde piknik yapmak için araziye giden üç arkadaş yavru bir kurtla karşılaştı. Berat Öztürk aç olduğunu düşündüğü yavru kurdun yanına gidip, mangalda pişirmek için hazırladığı et parçalarından uzattı. Aç kurt bu teklifi geri çevirmeyerek insan elinden beslenmeyi tercih etti. Öztürk kurdu kedi besler gibi besledi. Arkadaşı da bu anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

Aç kalan kurdu elleriyle besledi

Aç kalan kurdu elleriyle besledi

İhlas Haber Ajansı / Fatih Tabur - Güncel

Divriği, piknik, Sivas, kedi, Güncel, Haberler

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