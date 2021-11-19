Ablasının HES kodu ile seyahat eden korona virüslü genç: "Ben pozitif miyim?" - Haberler
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Ablasının HES kodu ile seyahat eden korona virüslü genç: "Ben pozitif miyim?"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ablasının HES kodu ile seyahat eden korona virüslü genç:

Ablasının HES kodu ile seyahat eden korona virüslü genç: "Ben pozitif miyim?" Kırıkkale'de ablasının HES kodu ile otobüste seyahat ederken jandarmaya yakalanan korona virüslü genç, "Ben pozitif miyim" dedi.

KIRIKKALE (İHA) - Ablasının Hes Kodu ile seyahat eden korona virüslü genç: "Ben pozitif miyim?"

KIRIKKALE - Kırıkkale'de ablasının HES kodu ile otobüste seyahat ederken jandarmaya yakalanan korona virüslü genç, "Ben pozitif miyim" dedi.

Ankara'dan Çorum'a giden yolcu otobüsü, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki trafik kontrol noktasında durduruldu. Jandarma ekiplerince, Covid-19 ve asayiş denetimleri kapsamında yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapıldı. Otobüste seyahat eden İsmail Şahin'in PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, durumu İl Salgın Denetim Merkezine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, İsmail Şahin ile HES kodunu kullandığı ablası Zeynep Şahin'e 3 bin 69'ar lira idari para cezası uyguladı.

"Ben pozitif miyim?"

Ablasının HES kodu ile otobüste seyahat eden İsmail Şahin, "Ablama mesaj attım. Abla bana bilet al dedim. 'Tamam ben alayım' dedi. Belge almaya gerek var mı dedim. O hiç bir şey sormadı, bir şeyde de haber yok zaten. 'Ben hallederim' dedi. Ondan sonra bileti aldı. Ablamın zaten hiçbir şeyden haberi yok" dedi. Ekiplere, "Ben pozitif miyim" diyerek, filyasyonun ne anlama geldiğini sordu.

Ablasının HES kodu ile seyahat eden korona virüslü genç: Ben pozitif miyim?

Ablasının HES kodu ile seyahat eden korona virüslü genç: Ben pozitif miyim?

Ablasının HES kodu ile seyahat eden korona virüslü genç: Ben pozitif miyim?

Ablasının HES kodu ile seyahat eden korona virüslü genç: Ben pozitif miyim?

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İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Son Dakika Haberleri

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