"Ablam için görücü geldiler, beni alıp gittiler" Safiye Soyman 13 yaşında evlendirilmişti
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"Ablam için görücü geldiler, beni alıp gittiler" Safiye Soyman 13 yaşında evlendirilmişti

02.02.2021 13:52 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:56

Uzun yıllardır iş insanı Faik Öztürk ile birlikte olan Safiye Soyman, sunucu Lerzan Mutlu'nun, "13 yaşında evlendiriliyorsun. Ailenin senin isteğin dışında yaptığı bir şey miydi?

Uzun yıllardır iş insanı Faik Öztürk ile birlikte olan Safiye Soyman, sunucu Lerzan Mutlu'nun, "13 yaşında evlendiriliyorsun. Ailenin senin isteğin dışında yaptığı bir şey miydi?" sorusuna yanıt verdi.

59 yaşındaki şarkıcının çok konuşulacak açıklamaları şöyle:

"Tabii ki görücü usulü evlilik oldu. Önce ablamı istemeye gelmişlerdi. Annemin arkadaşının oğlu, memleketten Kırşehir'den. 'Ayşe Hanım'ın bir kızı var, gidelim görelim' diye düşünüyorlar..."

 "Ablamın nişanlı olduğunu duyunca 'bırakalım ablayı küçük kızı isteyelim' diyorlar. Benim yaşım daha küçük, 'küçükse büyütürüz, gelinimiz olsun' diyorlar..."

"Ablamdan daha görkemliydim, boylu poslu. Hiç '13 yaşında' demezsin. 'Seni istiyoruz' dediler. Annem ve babam, önce 'o çok küçük, olmaz' dediler. Babam sordu bana, daha çocuğum anlamıyorum ki..."

 "Babam beni verdi. 15 gün nişanlı kaldım, alelacele evlendirildim. Mahkeme kararıyla yaşımı büyüttüler. Nikah olmuyor çünkü, annenin babanın imzası gerekiyor..."

"Hakim, babama, 'Hoca efendi bakamadıysanız bırakın ben bakayım, parmak kadar çocuğu evlendiriyorsun' dedi. Hayatım boyunca unutmam onu. Babam 'yerin dibine girdiğim bir gündü' dedi, çok üzülmüştü."

 Safiye Soyman, çocuk yaşta yaptığı bu evliliğinden iki çocuk sahibi olmuş ve 11 yıl sonra eşi Ziya Akaröz'den boşanmıştı.

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşmış, "İşte 15 yaşında Safiye Soyman. Kızım Ümran 11 aylıkken" notunu yazmıştı.

Kaynak: Hürriyet

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