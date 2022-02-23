Abla cinayeti sanığının akli dengesi yerindeymiş

ESKİŞEHİR'de, tartıştığı ablası, 1 çocuk annesi Hasret Yüksekkavas'ı (32) bıçakla öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Emrah Tekin'in (21) yargılanmasına devam edildi. Sanık Tekin, duruşmada, "Cezaevinden çıkmak istiyorum. Suçlamalara diyecek bir şeyim yok" dedi. Mahkeme heyeti ise Tekin'in akli dengesinin yerinde olduğuna dair adli tıp raporunu okudu.

Odunpazarı ilçesine bağlı Dede Mahallesi'nde yaşayan Emrah Tekin, geçen yılın Aralık ayında tartıştığı ablası Hasret Yüksekkavas'ı, komşusunun evinde çeşitli yerlerinden bıçaklayıp öldürdü. Kendisini de aynı bıçakla yaralayan Tekin, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olduktan sonra mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame ile Emrah Tekin hakkında, Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Emrah Tekin ile Hasret Yüksekkavas'ın eşi Cumali Yüksekkavas ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, ifadelerin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan sanık Emrah Tekin ile ilgili gelen raporu okudu. Tekin'in akli dengesinin yerinde olduğu belirtildi. Sanık avukatının yeniden rapor alınmasına ilişkin talebi ise kabul edilmedi. Sanık Tekin'in tutukluluk halinin devamına karar verilerek, duruşma ertelendi.