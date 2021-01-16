Abdüssamed Köse kimdir? Doç. Dr. Abdüssamed Köse kaç yaşında, nereli?
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Abdüssamed Köse kimdir? Doç. Dr. Abdüssamed Köse kaç yaşında, nereli?

16.01.2021 00:52 | Son Güncelleme: 16.01.2021 00:57
Abdüssamed Köse kimdir? Doç. Dr. Abdüssamed Köse kaç yaşında, nereli?

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinden Abdüssamed Köse kimdir? Doç. Dr. Abdüssamed Köse kaç yaşında, nereli?

Son günlerde gündeme gelen isimlerde Abdüssamed Köse merak edilen isimlerden. İşte Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinden Abdüssamed Kös'nin biyografisi

ABDÜSSAMED KÖSE KİMDİR?

1966 yılında Gaziantep'te doğan 55 yaşındaki Abdüssamed Köse, 1989'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 1996'da Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında psikiyatri ihtisasını tamamladı. Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Hastanesi'nde psikiyatr olarak görev yaptı. 1999'dan itibaren çalışmalarını ABD'de sürdüren Samet Köse, sırasıyla nörobiyoloji-psikofarmakoloji ve sosyal psikoloji alanlarında çalıştı. Medical University of South Carolina'da psikiyatrik beyin görüntüleme alanında doktora sonrası çalışmalar yaptı. Kitaplık ve Cogito dergilerinde şiir-edebiyat ve sosyal psikoloji eksenli yazıları yayımlandı. Cummings/ Profil (2002) adlı bir kitabı vardır.

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