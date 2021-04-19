Abdurrahman Önül kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Abdurrahman Önül kaç yaşında, biyografisi nedir?

Türk ilahiyatçı, yazar ve besteci olan Abdurrahman Önül bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Yüreğe dokunan ilahileri canlı yayına gelecek olan Abdurrahman Önül'ün hayatı merak ediliyor. Peki, Abdurrahman Önül kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Abdurrahman Önül kaç yaşında, biyografisi nedir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türk ilahiyatçıcı, yazar ve besteci olan Abdurrahman Önül bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Yüreğe dokunan ilahileri canlı yayına gelecek olan Abdurrahman Önül'ün hayatı merak ediliyor. Peki, Abdurrahman Önül kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Abdurrahman Önül kaç yaşında, biyografisi nedir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ABDURRAHMAN ÖNÜL KİMDİR?

Abdurrahman Önül, 1 Aralık 1973'te Bayburt'ta doğan Türk ilahi sanatçısı, yazar ve bestecidir.

İstanbul Fatih İmam Hatip Lisesi'nden mezun olmuştur. Daha çocukken müziğe karşı ilgisi olan Abdurrahman Önül birçok özel kurstan müzik öğrenimi almış olup yine birçok müzik enstrümanlarını kullanmaktadır.

1990 yılında Yalvar Allah'a isimli ilahi albümü ile müzik piyasasına giriş yaptı. 30'u aşkın albümü piyasada bulunmaktadır.

Yaklaşık 10 yıldır Türkiye ve Avrupa'da en çok albümü satan ilahi sanatçısı olma unvanını elinde bulundurmaktadır. Yaptığı bütün albümler Türkiye'de ve özellikle Avrupa'da yoğun ilgi görmüştür.

Türkiye'nin yerel, bölgesel, ulusal radyo ve televizyon kanallarında birçok programlar yapmıştır. Yıl boyunca her çarşamba Önül'den Gönüllere ile kendi kanalı Muhacir TV/ Dolunay İnt TV'de program yapmakta ve her perşembe Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru ile ATV'de yer almaktadır.

Ramazan ayında ise Muhacir TV'deki programına ara verip hafta içi Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve şehir içi konserlere, hafta sonları ise şehir dışı konserlere yer vermektedir.

Albümleri

• Sevdim Onu

• Yalvar Allah'a (1990)

• Ben de Geleyim

• Söyle Dostum (2005)

• GÜL Demeti

• İşte Zikrullah

• Özler Dururum

• Allah de Kalbim

• Ay Parçası

• Aşk Bahçesi

• Gül Yüzüne

• Yusuf'un Öyküsü (2006)

• Arafat (2007)

• Son Peygamber (2008)

• Bilali Habeşi (2008)

• Kerbela(2006)

• Kırmızı Güller (2006)

• Resul'ün Ümmetiyiz

• Hac Mevsimi (2013)

• Yar Muhammed (2011)

• Gül Ahmed'e (2012)

• Son Nebi (2012)

• Medine Gülü (2009)

• Dosta Doğru (2014)

• Ağlama Zeynebim (2015)

ABDURRAHMAN ÖNÜL KAÇ YAŞINDA?

Abdurrahman Önül 1973 doğumlu olup 48 yaşındadır.