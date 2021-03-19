Abdurrahman Dilipak kimdir? Abdurrahman Dilipak kaç yaşında, nereli?

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Abdurrahman Dilipak izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Abdurrahman Dilipak kaç yaşında, nereli? Abdurrahman Dilipak hayatı ve biyografisi! Abdurrahman Dilipak kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Abdurrahman Dilipak hakkında araştırmalar yapılıyor. Abdurrahman Dilipak kimdir? Abdurrahman Dilipak kaç yaşında, nereli? Abdurrahman Dilipak hayatı ve biyografisi!

ABDURRAHMAN DİLİPAK KİMDİR?

Doğum tarihi: 1949

Kaç yaşında: 72 yıl yaşında

Nereli: Osmaniye

Abdurrahman Dilipak 1949 yılında Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Haruniye'de Fatma Pakize ve Ali Rıza Dilipak'ın çocuğu olarak doğdu. 1969 yılında Konya İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Güzel Sanatlar Akademisine girmek için resim dersleri alan Dilipak, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap ve Fars Filolojisi bölümüne girdi. Burada iki sene okumasının ardından İstanbul Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik Halkla İlişkiler Yüksek Okulundan 1980 yılında mezun oldu.

Çalışma ve yazı hayatı

1964 yılında kısa süreli Düziçinde Kasırga isimli bir kartela gazete çıkarttı. 1969'da, DSİ 6. Bölge Müdürlüğünde Arazi Elektirifikasyonu Kontrolcüsü olarak çalışma hayatına başladı, 1971'de judo antrenörü oldu, 1972'de Fetih Yayınevi'ni ve Hertür Yayın Dağıtım Şirketi'ni kurdu. 1973'te Yeni Sanat Dergisi Yayın Kurulunda yer aldı. Aynı yıl MTTB Sinema Kulübü üyesi oldu. Ardından, Burak Film Kurucu Ortakları arasında yer aldı ve milli sinema tartışmalarına katıldı.

1977'de Adım Dergisi Genel Yayın Müdürü, 1988-1990'da Dış Politika Dergisi Yayın Yönetmeni, 1972-1993'te Milli Gazete yazarı, 1978-93'te Bazın Hicret Dergisi Genel Yayın Müdürü, Seriyye Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, 1994'te Cıngar mizah dergisinde yazar olarak çalıştı. 1993'ten itibaren Akit gazetesi, 1990'dan itibaren haftalık Cuma dergisinde yazar, 1996-1997'de Haftalık Selam gazetesi, 1996'da günlük Yeni Şafak gazetesi, aylık Görüş (Almanya), aylık Pir dergisi ve Gazete gazetesinde yazarlık yaptı.

İstanbul Sözleşmesi'ni savunan kadınları fahişelikle suçlayan yazıları nedeniyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden ihraç edildi.

ESERLERİ

• Bir Başka Açıdan Kemalizm (Beyan Yayınları)

• Cumhuriyet'in Şeref Kitabı (İşaret Yayınları)

• İnönü Dönemi (Beyan Yayınları)

• Menderes Dönemi (Beyan Yayınları)

• Yağmalanan Ülke Türkiye (Beyan Yayınları)

• Vahdet Ama Nasıl? (İnkılab Yayınları)

• Bir Başka Açıdan Çanakkale: Çanakkale geçildi (Kayıt Yayınları)

• Coğrafi Keşiflerin İç Yüzü (Nubihar Yayınları)

• Ortak Payda: yeşil-kırmızı, kırmızı-yeşil denemeler (İnkılab Yayınları)

• Laisizm (Kayıt Yayınları)

• Cumhuriyete Giden Yol (Kayıt Yayınları)

• Neden Şeriata Karşılar (Kayıt Yayınları)