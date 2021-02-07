Abdurrahim Albayrak kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Abdurrahim Albayrak kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?Abdurrahim Albayrak hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ABDURRAHİM ALBAYRAK KİMDİR?

Abdurrahim Albayrak (d. 1954, Rize) Türk iş adamı ve spor yöneticisi. Galatasaray SK 2. Başkanıdır.

İŞ HAYATI

Almanya'ya ilk gidenlerden olan babası onu yanında götürmedi. Babası birkaç yıl sonra Türkiye'ye döndü ve bir dükkân açtı, ancak işler iyi gitmeyince Almanya'ya tekrar geri dönmek zorunda kaldı. Giderken yanında oğlunu da götürdü.

Almanya'nın Frankfurt kentinde babasının yanında inşaatlarda çalıştı. Daha sonra askerliğini yapmak için tekrar Türkiye'ye döndü. Askerliği bitince Almanya'da biriktirdiği parayla bir minibüs aldı ve memleketi Rize'de minibüs şoförlüğü yapmaya başladı. Daha sonra akrabalarının baskısıyla İstanbul'a taşındı. İstanbul'da, Habibler Köyü'ne yerleşti ve Edirnekapı-Habibler hattında minibüs şoförlüğü yapmaya başladı. İşleri iyi gitti ve zaman içinde babasının gönderdiği parayla ikinci minibüsünü aldı. Daha sonra üçüncü, dördüncü derken birden o hattaki en fazla minibüse sahip kişi unvanını kazandı. Daha sonra bu minibüs filosu Altur Turizm şirketinin temelini oluşturdu. Halihazırda 15.000 araçlık bir filonun sahibidir.

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

9047 nolu Galatasaray Spor Kulübü üyesi oldu. İlk defa Mehmet Cansun'un başkanlığındaki Galatasaray SK yönetim kurulunda Futbol Şube Sorumlusu olarak görev yaptı. Kısa sürede camianın ve taraftarın sevdiği isim haline geldi. Özellikle maç esnasındaki aşırı ve heyecanı dikkat çekti. 2011-2013 yılları arası Ünal Aysal'ın başkanlığındaki yönetim kurulunda görev yaptı. 2013 yılında Ali Dürüst, Refik Arkan ve Adnan Öztürk gibi isimlerle Aysal'ın yeni yönetim listesinde yer almayan Albayrak, 2014 yılında Duygun Yarsuvat başkanlığındaki yönetim kuruluna tekrar seçildi. Albayrak yeni yönetim ile birlikte "Başkan yardımcılığı" görevini üstlendi. 2 Haziran 2015'te görevinden istifa etti. 21 Ocak 2018'de yapılan Galatasaray Olağanüstü Genelkurulu'nda dışarıdan Mustafa Cengiz yönetimini desteklemiş ve Cengiz'in seçilmesiyle Sportif AŞ Başkan Vekili olmuştur. 26 Mayıs 2018'de yapılan Galatasaray Olağan Genelkurulu'nda yeniden başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz'in listesinde yönetime gelmiş ve Galatasaray SK 2. Başkanlığı'na getirilmiştir.

Galatasaray SK yönetiminde bulunduğu 6 farklı sezonun 5 sezonunda Galatasaray sezonu şampiyon olarak tamamlamıştır.