Abdurrahim Albayrak kimdir, kaç yaşında? Abdurrahim Albayrak nereli?

Spor dünyasının yakından tanıdığı isimler arasında olan Abdurrahim Albayrak hakkında merak edilenler haberimizde. Abdurrahim Albayrak kimdir, kaç yaşında? Abdurrahim Albayrak nereli?

Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak aynı zamanda iş hayatıyla da dikkat çeken isimlerdendir. Abdurrahim Albayrak kimdir, kaç yaşında? Abdurrahim Albayrak nereli?

ABDURRAHİM ALBAYRAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1954 yılında Rize'de dünyaya gelen Türk iş adamı ve spor yöneticisi. Galatasaray SK eski başkan yardımcısı.

Almanya'ya ilk gidenlerden olan babası onu yanında götürmedi. Babası birkaç yıl sonra Türkiye'ye döndü ve bir dükkan açtı, ancak işler iyi gitmeyince Almanya'ya tekrar geri dönmek zorunda kaldı. Giderken yanında oğlunu da götürdü.

Almanya'nın Frankfurt kentinde babasının yanında inşaatlarda çalıştı. Daha sonra askerliğini yapmak için tekrar Türkiye'ye döndü. Askerliği bitince Almanya'da biriktirdiği parayla bir minibüs aldı ve memleketi Rize'de minibüs şöförlüğü yapmaya başladı. Daha sonra akrabalarının baskısıyla İstanbul'a taşındı. İstanbul'da, Habibler Köyü'ne yerleşti ve Edirnekapı-Habibler hattında minibüs şöförlüğü yapmaya başladı. İşleri iyi gitti ve zaman içinde babasının gönderdiği parayla ikinci minibüsünü aldı. Daha sonra üçüncü, dördüncü derken birden o hattaki en fazla minibüse sahip kişi ünvanını kazandı. Daha sonra bu minibüs filosu Altur Turizm şirketinin temelini oluşturdu.

9047 nolu Galatasaray Spor Kulübü üyesi oldu. İlk defa Mehmet Cansun'un başkanlığındaki Galatasaray SK yönetim kurulunda Futbol Şube Sorumlusu olarak görev yaptı. Kısa sürede camianın ve taraftarın sevdiği isim haline geldi. Özellikle maç esnasındaki aşırı ve heyecanı dikkat çekti. 2011-2013 yılları arası Ünal Aysal'ın başkanlığındaki yönetim kurulunda görev yaptı. 2013 yılında Ali Dürüst, Refik Arkan ve Adnan Öztürk gibi isimlerle Aysal'ın yeni yönetim listesinde yer almayan Albayrak, 2014 yılında Duygun Yarsuvat başkanlığındaki yönetim kuruluna tekrar seçildi. Albayrak yeni yönetim ile birlikte "Başkan yardımcılığı" görevini üstlendi. 2 Haziran 2015'te görevinden istifa etti.

ABDURRAHİM ALBAYRAK NERELİ?

Rize'de dünyaya gelen Albayrak'ın memleketi de Rize'dir.

ABDURRAHİM ALBAYRAK'IN EŞİ KİMDİR?

Abdurrahim Albayrak'ın eşi, Nadiye Albayrak'tır. Abdurrahim Albayrak ve Nadiye Albayrak 1980'de evlendiler.