Abdüllatif Şener kimdir, nereli? Abdüllatif Şener kaç yaşında? Abdüllatif Şener hayatı ve biyografisi!
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Abdüllatif Şener kimdir, nereli? Abdüllatif Şener kaç yaşında? Abdüllatif Şener hayatı ve biyografisi!

11.01.2021 23:10 | Son Güncelleme: 11.01.2021 23:15
Abdüllatif Şener kimdir, nereli? Abdüllatif Şener kaç yaşında? Abdüllatif Şener hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Abdüllatif Şener izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Abdüllatif Şener kimdir, nereli? Abdüllatif Şener kaç yaşında? Abdüllatif Şener hayatı ve biyografisi!

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Abdüllatif Şener hakkında araştırmalar yapılıyor. Abdüllatif Şener kimdir, nereli? Abdüllatif Şener kaç yaşında? Abdüllatif Şener hayatı ve biyografisi!

ABDÜLLATİF ŞENER KİMDİR

Abdüllatif Şener, 26 Nisan 1954'te, Ahzerat ve Bedirhan Şener'in oğlu olarak Sivas'ın Yıldızeli ilçesinin Emirler köyünde doğdu. 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Gazi Üniversitesi'nde doktora yaptı.

Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde dekan yardımcısı oldu. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nde öğretim üyeliği yaptı. Maliye Bakanlığı'nda Gelirler Kontrolörü olarak çalıştı.

1991 Türkiye genel seçimleri'nde Refah Partisi'nden Sivas milletvekili seçilerek siyasete girdi. Necmettin Erbakan başkanlığında kurulan REFAHYOL Hükûmeti'nde Maliye Bakanı olarak görev yaptı. 1998 yılında Refah Partisi'nin kapatılmasından sonra Fazilet Partisi'ne geçti. 2001 yılında da Fazilet Partisi de kapatıldı.

2001 yılında kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (Ak Parti) kurucuları arasında yer aldı. 2002 Türkiye genel seçimleri'nde yeniden Sivas milletvekili seçildi. 2002-2007 yılları arasında Abdullah Gül Hükûmeti ve 1. Erdoğan Hükümeti'nde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2007 yılında yapılan seçimlerde aday olmadı ve AKP'den istifa etti. 25 Mayıs 2009 tarihinde Türkiye Partisi'ni kurdu. 2011 Türkiye genel seçimleri öncesinde partisinin genel başkanlığından istifa ederek Sivas'tan Bağımsız milletvekili adayı oldu. 17.092 oy almasına rağmen milletvekili seçilemedi. Kurucusu olduğu Türkiye Partisi, 27 Ağustos 2012 tarihinde kapandı.

27. dönem CHP Konya milletvekili adayıdır.

Fransızca bilmektedir. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

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