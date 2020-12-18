Abdüllatif Şener: "Dünyada en yüksek işsizliğin olduğu ülkelerden birisi Türkiye'dir"
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Abdüllatif Şener: "Dünyada en yüksek işsizliğin olduğu ülkelerden birisi Türkiye'dir"

18.12.2020 18:08 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:14

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in konuşması TBMM - CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, TBMM Genel Kurulu'nda, bütçenin tümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşma yaptı.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in konuşması TBMM - CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, TBMM Genel Kurulu'nda, bütçenin tümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşma yaptı.

Abdüllatif Şener: 'Dünyada en yüksek işsizliğin olduğu ülkelerden birisi Türkiye'dir'
Abdüllatif Şener: 'Dünyada en yüksek işsizliğin olduğu ülkelerden birisi Türkiye'dir'
Abdüllatif Şener: 'Dünyada en yüksek işsizliğin olduğu ülkelerden birisi Türkiye'dir'
Abdüllatif Şener: 'Dünyada en yüksek işsizliğin olduğu ülkelerden birisi Türkiye'dir'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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