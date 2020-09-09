Abdullah Ağar kimdir? Abdullah Ağar kaç yaşında, nereli? Abdullah Ağar hayatı ve biyografisi!
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Abdullah Ağar kimdir? Abdullah Ağar kaç yaşında, nereli? Abdullah Ağar hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Abdullah Ağar izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Abdullah Ağar kaç yaşında, nereli? Abdullah Ağar hayatı ve biyografisi! Abdullah Ağar kimdir?

Abdullah Ağar kimdir? Abdullah Ağar kaç yaşında, nereli? Abdullah Ağar hayatı ve biyografisi!
09.09.2020 20:11 | Son Güncelleme: 09.09.2020 20:16

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Abdullah Ağar hakkında araştırmalar yapılıyor. Abdullah Ağar kimdir? Abdullah Ağar kaç yaşında, nereli? Abdullah Ağar hayatı ve biyografisi!

ABDULLAH AĞAR KİMDİR?

Doğum tarihi: 1967

Kaç yaşında: 53 yaşında

Nereli: Ankara, Türkiye

Eğitim: Kara Harp Okulu

Rütbesi: Yüzbaşı

Hizmet yılları: 1989-2002

Doğum: 1967 (52-53 yaşında); Ankara, Türkiye

Abdullah Ağar, (d. 1967, Ankara) Türk asker ve güvenlik uzmanı.

Ankara'da okudu. 1989 yılında Kara Harp Okulundan mezun oldu. Birinci tercihten Piyade sınıfına ayrıldı, özel kura çekerek Komando, sonra da Özel Kuvvetler Komutanlığında Tim Komutanı oldu. Bestler, Gabar, Cudi, Kuzey Irak, Menteş, Azerbaycan, Deve Geçidi, Dicle, Ergani, Baykan, Siirt, Şırnak, Diyarbakır gibi kırsal, meskun mahal ve dağlarda geçen 6 yılın ardından, dağlardan inerken, komutanlığını yaptığı birliklerden 25 gazisi ve 11 şehidi vardı. 2017'den itibaren Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev almaktadır.

Kitapları

• 5. Tim: Güneş Doğsun İsteriz, Otopsi Yayınevi, İstanbul, 2004, ISBN 975-8410-44-X

• Bir Millet Uyanıyor - 7 Ölüm Dağları Bekler "Cudi Dağı", Bilgi Yayınevi, 2005

• Türk Komandoları: Silahın Zülfikar'ın Olsun Mehmetçik,Bir Harf Yayınları, İstanbul, 2006, ISBN 975-9198-58-4

• Ölüm Dağları Bekler Cudi Dağı,Bilgi Yayınevi, Ankara, 2006, ISBN 975-22-0151-2

• Toprak Mehmet'e Susamışsa: Ülkem Bayrağım Onurum, Kitaptürk Yayınevi, İstanbul, 2007, ISBN 9750127403

• Baskın: Biz Bu Dağların Erleri, Kitaptürk Yayınevi, İstanbul, Mayıs 2009

• IŞİD ve Irak - Beled el-nifak vel şikak!, Remzi Kitabevi, İstanbul, Nisan 2015, ISBN 978-975-14-1668-1

• Özgür Şehit Abdullah Ağar Meskun Mahal'lerde Dağlarda Ve Fırat Kalkanı'nda Savaşan Mehmetçikleri anlatıyor! Remzi Kitabevi Istanbul 2017

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