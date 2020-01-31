: Abdülkadir Selvi'den dikkat çeken yorum: Şeyma Acun'u, Şeyma'nın ablası ise İmamoğlu'nu yaktı

31.01.2020 11:49 | Son Güncelleme: 31.01.2020 12:04

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi 'İmamoğlu'nun doğruları, yanlışları' başlıklı bugünkü yazısında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tartışmalara yol açan Erzurum tatilinin çıkış noktasını yorumladı. Selvi, sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl'ın Instagram paylaşımının fitili ateşlediğini söyledi.

"ÖZALVARİ BİR HAVASI VAR"

Elazığ depreminin ardından İmamoğlu'nun tatile gitmesinin eleştirilmesini yorumlayan Selvi, "ANAP kökenli bir siyasetçi olan Ekrem İmamoğlu'nda biraz 'Özalvari' bir hava, Ecevit tarzı bir naiflik hissettim. Özal biraz farklı bir siyasetçiydi. Semra Hanım'la el ele tutuşup gezerdi, arabanın direksiyonuna oturup "Semra koy bir kaset, dinleyelim" diyebilirdi, torunlarıyla bilgisayar oyunu oynar, kısa şortla asker denetlerdi. Elbette ki hiçbir siyasetçi diğerinin fotokopisi değildir ama İmamoğlu'nun da farklı bir siyasi profil oluşturmak istediği anlaşılıyor. "Siyaset benim için bir meslek değil. Siyaseti kutsallaştırmam" sözleriyle bunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU DANİMARKA'DA SİYASET YAPSA BİR ŞEY DEMEM. AMA BURASI TÜRKİYE"

Hürriyet yazarı Selvi, Türkiye'de siyaset yapmanın, diğer ülkelerde siyaset yapmayla aynı olmadığını belirterek, "Tabii bir de siyasetin gerçekleri var. İmamoğlu Danimarka'da ya da İsviçre'de siyaset yapsa, bir diyeceğim olmazdı. Fakat burası Türkiye. Bizde siyaset farklı yapılıyor. Bizde siyasetçilerden beklentiler başka. Kimsenin İmamoğlu'nun ailesiyle tatil yapmasına bir şey dediği yok. Hatta sıradan bir belediye başkanı olsa, kimsenin ilgilenecek hali de yok. Ancak deprem bölgesinden kayak merkezine geçmesi ve Cumhurbaşkanlığı, CHP Genel Başkanlığı gibi görevlere layık görülen iddialı bir siyasetçi olması, tartışılmasına neden oluyor" yorumunda bulundu.

"ŞEYMA ACUN'U, ŞEYMA'NIN ABLASI İSE İMAMOĞLU'NU YAKTI"

Abdülkadir Selvi, Ekrem İmamoğlu'nun tartışılan tatilinin çıkış noktasıyla ilgili, "Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada ailesi hakkında çirkin şeyler yazılmasa tatilini duyurma niyetinde olmadığını söyledi. Sosyal medyada ailesi hakkında yapılan çirkin yorumlara tepki göstermek işten bile değil. Sosyal medya tam bir çöplük oldu. İmamoğlu'nu yakan biraz da sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl'ın sosyal medya paylaşımları olmuş. Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı'yı yakmıştı, ablası ise Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'nu yaktı" ifadesini kullandı.

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