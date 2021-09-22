Abdülkadir Aksu kimdir? Abdülkadir Aksu kaç yaşında, nereli? Abdülkadir Aksu biyografisi!

Türk siyasetçi, eski Türkiye İçişleri Bakanı ve mevcut Vakıfbank yönetim kurulu üyesidir. Abdülkadir Aksu kimdir? Abdülkadir Aksu kaç yaşında, nereli? Abdülkadir Aksu mesleği nedir? Abdülkadir Aksu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ABDÜLKADİR AKSU KİMDİR?

Abdülkadir Aksu (d. 12 Ekim 1944, Diyarbakır), Türk siyasetçi, eski Türkiye İçişleri Bakanı ve mevcut Vakıfbank yönetim kurulu üyesidir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

59. Hükûmet'te İçişleri Bakanı ve TBMM 22. 23. ve 24. Dönem AK Parti İstanbul milletvekillerindendir. Öncesinde 18. Dönem ve 20. Dönem'de ANAP Diyarbakır milletvekili, 21. Dönem'de Fazilet Partisi İstanbul milletvekili olmuştur. 47. Hükümetinde 2 yıl yine İçişleri Bakanlığı, 53. Hükümetinde (2. Yılmaz Hükûmeti'nde) Güneydoğu Anadolu Projesi'nden sorumlu Devlet Bakanlığı yapmıştır. Cumhuriyet tarihinde Şükrü Kaya'dan (4028 gün) sonra en uzun süre (2444 gün) İçişleri Bakanlığı yapan siyasetçidir.

HAYATI

1944 yılında Diyarbakır'da doğdu. Ailesi ağırlıklı olarak Kürt kökenli olan Aksu'nun dedesi ise Rumeli'den sürgün edilmiş bir Arnavuttu. Dedesi Osman Ağa, Diyarbakır'a gelince Kürt Cemil Paşa'nın damadı olmuştur. Orta Öğrenimini Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1968 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Diyarbakır Maiyet Memurluğuna atanarak; staj dönemi içinde Ergani kaymakam yardımcılığı, Bismil ilçesi Sinan Bucak Müdürlüğü, Genç, Akçadağ ve Doğanşehir Kaymakam Vekilliği yaptı.

1973-1976 yılları arasında Sarıkaya Kaymakamlığı, 1 Eylül 1976 - 9 Ekim 1977 tarihleri arasında Kahramanmaraş Vali Vekilliği ve 1980 Eylül ayına kadar Malatya Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 29 Ağustos 1980 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Rize Valiliğine, 17 Ekim 1980 tarihli Kararname ile de Merkez Valiliğine atanmıştır. 9 Şubat 1984 - 18 Eylül 1987 tarihleri arasında Gaziantep Valiliği yapan ve 1985 yılında Yılın Bürokratı seçilen Abdülkadir Aksu; 29 Kasım 1987 tarihinde Anavatan Partisi'nden 18. Dönem Diyarbakır Milletvekili seçildi ve Aralık 1987 tarihinde de Anavatan Partisi TBMM Grup Başkan Vekilliği görevine getirildi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

31 Mart 1989 tarihinde İçişleri Bakanlığı'na atandı ve bu görevini 24 Haziran 1991 tarihine kadar yürüttü. 24 Aralık 1995'te ANAP Diyarbakır Milletvekili olarak Parlamentoya girdikten bir süre sonra ANAP Grup Başkan Vekilliğine, daha sonra da Güneydoğu Anadolu Projesi'nden Sorumlu Devlet Bakanlığı'na getirildi.

16 Ağustos 1996 tarihinde ANAP'tan ayrılarak Refah Partisi'ne katıldı. RP GİK üyesi ve Genel Başkan Yardımcılığına getirildi. RP'nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmasından sonra FP'ye girdi. Fazilet Partisi'nin kapatılmasından sonra yeni kurulan AK Parti'ye katıldı. AK Parti Yerel Yönetimlerden sorumlu, daha sonra da Siyasi ve Hukuki İşlerden sorumlu Genel Başkan yardımcısı görev yaptı.

29 Kasım 2010 tarihinde WikiLeaks tarafından açıklanan "05ANKARA3199" adlı, gizli ibaresi bulunan ve 6 Ağustos 2005 tarihli belgeye göre kendisinin eroin kaçakçısı, genç kızlara düşkün olduğu ve oğlunun mafya lideri olduğu iddia edilmiştir. Bu iddiaların bulunduğu belgelerin doğruluğu ise Beyaz Saray'ca kabul edilmiştir.

Almanca bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

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