Abdestsiz Kuran okunur mu? Kuran-ı Kerim'e abdestsiz dokunmak caiz mi?

Abdestsiz Kuran okunur mu? Kuranı Kerim'e abdestsiz dokunmak caiz mi? sorularının yanıtları merak ediliyor. Abdesti olmadığı zaman Kuran-ı Kerim'e dokunup dokunamayacağını merak eden vatadanşlar konu hakkında pek çok araştırma yapıyor. Diyanet'ten yapılan açıklamaları sizler için derledik.

Kuranı Kerim'i okumak için yapılması gerekenlerden biri olan abdest hakkında zaman zaman abdestsiz Kuran okunur mu? Kuran-ı Kerim'e abdestsiz dokunmak caiz mi? sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte, Kuran okumak ile ilgili detaylar...

KURANI KERİM'E ABDETSİZ DOKUNMAK CAİZ Mİ?

Kur'an-ı Kerim'in, ezberden abdestsiz okunabileceği konusunda bir ihtilaf yoktur. Bununla beraber, Allah kelamı olduğundan, ezberden okunduğunda da abdestli olunması, bazı âlimler tarafından tavsiye edilmiştir (Nevevî, el-Mecmû', II, 69). Ancak, Kur'an'a abdestsiz olarak dokunulamayacağı ve Kur'an'ın abdestsiz taşınamayacağı konusunda mezhepler ittifak etmiştir (Bkz. Merğinânî, el-Hidâye, I, 33; Nevevî, el-Mecmû', II, 65; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 108). İbn Kudâme bu konuda Dâvud ez-Zâhirî'den başka muhalif olanın bilinmediğini ifade etmektedir (İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 108). Bu görüşün delili "Ona, ancak tertemiz olanlar dokunabilir" (Vâkı'a, 65/79) âyetiyle beraber, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Amr b. Hazm'a gönderdiği mektupta yer alan "Kur'an'a ancak temiz olan dokunsun" (Muvatta, Kur'an, 1) hadis-i şerifidir.

Yukarıda verilen deliller çerçevesinde ilk dönemden itibaren Kur'an'a abdestsiz olarak dokunulamayacağı konusunda ümmet arasında ortak bir kanaat ve bir nevi amelî sünnet oluşmuştur. Kur'an'ın Allah kelamı olmasından hareketle, abdestsiz dokunulmaması ona gösterilmesi gereken saygının bir gereği olarak görülmüştür. Bundan dolayı, Kur'an'ın abdestsiz olarak ele alınmasını ve taşınmasını, eğitim ve öğretim durumunda olduğu gibi, ancak mazeret durumlarına hasretmek gerekir.

ABDESTSİZ KURAN OKUNUR MU?

Abdestsiz Kuranı Kerim okuma konusunda en mühim nokta kişinin gusül abdesti bulunup bulunmamasıdır. Gusül abdesti bulunmayan kişi Kuranı kerimi ezberden dahi okuması caiz görülmemiştir. Gusül abdesti bulunmayan kişinin Kuranı kerime dokunması okuması caiz değildir.

ADETLİYKEN KURAN'A DOKUNULUR MU?

Hanefî, Şâfiî ve Hanbelî mezhepleri ile Malikî mezhebindeki ağırlıklı görüşe göre, cünüp, hayız (âdet) veya nifas (lohusalık) hâlindeki kimselerin Mushaf'a dokunmaları caiz değildir. Bu konuda genel olarak "O, elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona, ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Âlemlerin Rabbi'nden indirilmedir." (Vâkıa, 56/77-80) âyetleri ile Hz. Peygamber'in Amr b. Hazm'a yazdığı mektuptaki "Kur'an'a temiz olandan başkası dokunmaz." (Muvattâ, Kur'ân, 1) ve "Cünüp ve hayızlı kimse Mushaf'tan hiçbir şeye dokunamaz." (Serahsî, el-Mebsût, III, 152) rivayetlerini delil olarak kullanmışlardır (Aliyyü'l-kârî, Fethu bâbi'l-'İnâye, I, 142; Mâverdî, el-Hâvî, I, 384; Râfiî, el-'Azîz, I, 293; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 202-203; İbn Kudâme el-Makdisî, el-Kâfî, I, 135; Karâfî, ez-Zehîra, I, 378).