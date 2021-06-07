ABD yine yaptı yapacağını! Terör örgütü YPG'ye "sıhhıyeci eğitimi" verdiler
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ABD yine yaptı yapacağını! Terör örgütü YPG'ye "sıhhıyeci eğitimi" verdiler

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Amerikan ordusu, Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını elinde tutan terör örgütü YPG'ye "sıhhıyeci eğitimi" verdiğini duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Doktorlar turnike uygulaması, yara kapatma, pansuman, basınç bandajı uygulaması, eklem bölgelerinde yara kapatma ve sarmayı öğretti" ifadelerine yer verildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ismini kullanan terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin işgali altındaki petrol tesislerini koruyan üyelerine sıhhiyeci eğitimi verdiğini duyurdu.

MAYISTA VERİLMİŞ

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "Alabama Ulusal Muhafızlar Birliğine bağlı 173'üncü Piyade Alayı 1'inci Taburu Savaş Kulübü Görev Gücü, ABD Kara Kuvvetlerine bağlı 6'ncı Alay 1'inci Taburundan askerlerle birlikte SDG'nin Kritik Petrol Alt Yapı Muhafızlarına (KPAYM) mayıs ayında sıhhiye eğitimi verdi" ifadesi kullanıldı.

TURNİKE VE YARA SARMA

YPG/PKK terör örgütüne bağlı söz konusu terörist grubun Suriye'nin doğusundaki petrol alt yapılarını korumakla görevli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Savaş Kulübü sağlık görevlileri, KPAYM Akademisi üyelerine travmatik yaralara odaklanan, hayat kurtaran müdahaleleri ve teknikleri öğretti. Doktorlar turnike uygulaması, yara kapatma, pansuman, basınç bandajı uygulaması, eklem bölgelerinde yara kapatma ve sarmayı öğretti" ifadesine yer verildi.

ABD yine yaptı yapacağını! Terör örgütü YPG'ye 'sıhhıyeci eğitimi' verdiler

"BİTİRME SERTİFİKASI"

Açıklamada, eğitimi tamamlayan örgüt üyelerine bitirme sertifikası verildiği belirtilirken, söz konusu Savaş Kulübü Görev Gücü'nün CENTCOM bölgesinde DEAŞ karşıtı Doğal Kararlılık ve Orta Doğu'da değişik görevler icra eden Spartan Kalkanı Operasyonu'nu desteklemek üzere bölgeye konuşlandırıldığı kaydedildi.

WASHİNGTON'DAN PKK'YA SERT TEPKİ

ABD, terör örgütü PKK'nın peşmergeye yönelik dünkü saldırısını şiddetle kınadı. ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "PKK'nın, partnerimiz olan peşmergeye yönelik ölümcül saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz" denildi. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralı peşmergelere de acil şifa dileklerinde bulunuldu. ABD ayrıca, bölgede güvenliğin sağlanması için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile çalışmaya devam edeceğini aktardı. IKBY'den önceki gün yapılan açıklamada, PKK'nın Duhok'ta peşmerge güçlerine saldırısı sonucu 5 peşmergenin öldüğü, 7 peşmergenin yaralandığı aktarılmıştı.

ABD yine yaptı yapacağını! Terör örgütü YPG'ye 'sıhhıyeci eğitimi' verdiler
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