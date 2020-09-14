ABD'yi Sally tropik fırtınasının vurması bekleniyor
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ABD'yi Sally tropik fırtınasının vurması bekleniyor

ABD'nin Louisiana eyaletini vurması beklenen Sally tropik fırtınasının kategori 1 seviyesinde kasırgaya dönüşmesi tahmin ediliyor.

ABD'yi Sally tropik fırtınasının vurması bekleniyor
14.09.2020 17:32 | Son Güncelleme: 14.09.2020 17:35

ABD'nin Louisiana eyaletini vurması beklenen Sally tropik fırtınasının kategori 1 seviyesinde kasırgaya dönüşmesi tahmin ediliyor.

ABD'de Laura kasırgasından haftalar sonra Louisiana eyaleti yeniden kasırga tehlikesiyle karşı karşıya. Sally tropik fırtınasının yarın kategori 1 gücünde kasırgaya dönüşerek eyaletin New Orleans şehrini vurması bekleniyor.

Louisiana Valisi John Bel Edwards eyalet genelinde acil durum ilan ederek New Orleans şehri yetkililerine riskli yerleşim bölgelerini tahliye etmeleri talimatı verdi. Vali Edwards açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ı konuyla ilgili bilgilendirdiğini ve bu fırtınanın Louisiana eyaletinin güneydoğu bölgesindeki halk için büyük tehlike oluşturduğunu belirtti.

Ulusal Kasırga Merkezi tarafından yapılan uyarıda, "Tahminlerimize göre Sally'nin 2 ila 3 gün içinde Louisiana'nın Güneydoğu, Mississippi ve Alabama sahillerinin çevresinde yavaş ilerleyen fakat tehlikeli bir kasırga olmasını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Mississippi eyalet Valisi Tate Reeves de dün eyalet genelinde acil durum ilan ettiğini açıklamıştı.

Öte yandan, yetkililer ABD'nin Louisiana'yı vuran 6 kişinin hayatını kaybettiği Laura kasırgasının ardından hayatın eski haline dönmesi için aylar gerektiğini açıkladı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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