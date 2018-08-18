ABD'ye Finansal Cevap: "Türkiye'nin Ödeme Yöntemi Troy"

Bankalararası Kart Merkezi yerli ödeme sistemini geliştirdi. Banka kartı, kredi kartı ve ön ödemeli kartların sağ alt köşesinde yer alan ve ödeme yöntemi markasını taşıyan bölümde artık bir Türk markası var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ürünlerine boykot çağrısının ardından yerli üreticilerle kurum ve kuruluşlar da vatandaşlar için çeşitli imkanlar sunmaya başladı. Böylelikle ABD'nin ekonomik savaşı yerli ve milli unsurlarla püskürtülüyor. Amerika'nın kartlar üzerinden komisyon alması üzerine bankalar da harekete geçti. Duruma dur demek isteyen Bankalararası Kart Merkezi, yerli ödeme sistemini geliştirdi. Banka kartı, kredi kartı ve ön ödemeli kartların sağ alt köşesinde yer alan ve ödeme yöntemi markasını taşıyan bölümde artık bir Türk markası var.

Türkiye'nin Ödeme Yöntemi "Troy"

Vatandaş, kartı ile alışveriş yapmak ya da ATM'den para çekmek istediğinde, kartını sağ alt köşesinde yer alan marka, işlem yapılmasını sağlıyor. Markanın arkasında da büyük bir teknolojik altyapı var. Yerli ve milli ödeme yöntemi Troy'un tüm kamu ve özel bankalar ile anlaşması bulunuyor. Ayrıca diğer kartların sağladığı yurt içindeki imkanları sağlıyor. Troy'a geçiş yapmak için vatandaş kendi bankasına giderek vereceği dilekçe ile işlemini gerçekleştirebiliyor.

Sisteme bir destek Çankırı Karatekin Üniversitesinden geldi. Üniversite yönetimi, personeli ve öğrencileri, diğer kartları iade ederek yerli ve milli ödeme yöntemi olan Troy'a geçiş yaptı. Üniversite Rektörü Prof.Dr. Hasan Ayrancı, özellikle ABD'nin yaptırımlarına dur demek için çağrıda bulundu. Üniversite olarak yenilikçi olmak zorunda olduklarını kaydeden Ayrancı, ABD'nin son zamanlarda başta Türkiye olmak üzere pek çok ülkeye ekonomik saldırı yapmasının ardından bunu finansal bir saldırı olarak gördüklerini ve bu finansal saldırıya ancak aynı şekilde cevap verilmesinin etkili olacağını düşündüklerini söyledi. Ayrancı, "Yaptığımız çalışma sonucunda banka kartlarında bulunan bildiğiniz gibi visa, master gibi ibareler vardır, bunlar ödeme yöntemleridir. Biz bu kartı her kullandığımızda yaptığımız ödemenin bir kısmı şirketlere gider. Dolayısıyla ipin bir ucu da oradadır. Baktık ki burada böyle bir haksız kazanç var ve finansal saldırı da söz konusu, bunun üzerine bizim yerli milli bir ödeme yöntemimiz Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) bulduğu ve pek çok bankanın olduğu bir proje bu. Troy, visa master gibi bunların yaptığı şeyin aynısını yapıyor ülke içerisinde" şeklinde konuştu.

"26 banka sistemle anlaşmalı"

Geliştirilen sistemi vatandaşlara teklif etme çağrısında bulunan Ayrancı, "Kendi personelimize, öğrencilerimize ve arkadaşlarımıza giderek bütün Türkiye'ye ve dünyaya teklif olarak bunu soruyoruz şimdi. Her yaptığımız işlemin bir kısmı bu uluslararası küresel şirketlerin kasasına giriyor ve bu tamamiyle bir servet transferi ölçüsünde. Dolayısıyla biz Türkiye'nin ödeme yöntemi sistemini benimsemek suretiyle ülke içerisinde kalacak bir gelir haline getiriyoruz. Hem dış müdahale engellenmiş oluyor hem de finansal saldırıya misliyle bir karşılık verilmiş oluyor ve biz de üniversite olarak bir öncü olma fonksiyonumuzu böylece yerine getirmiş oluyoruz. Çünkü üniversitelerin aklın ve zekanın en üst düzeyde kullanıldığı öncü olması gereken kurumlar olarak görüyoruz. Şuanda yaklaşık 26 bankanın bu sistem ile anlaşması var. Biz bir grup arkadaş giderek ilgili bankalara bir dilekçe verdik, Troy ödeme yöntemi kartlar talep ettik. Biz tabii üniversite olarak başlattık ama bu aynı zamanda bir kampanya davet niteliğinde. Bütün bu finansal saldırıdan rahatsız olan vatandaşlarımızın diğer üniversitelerin kamu kurumlarının, işverenlerin, sivil toplum örgütlerinin tamamının, bütün insanların bir vatandaşlık görevi olarak bunu teşvik etmesi ve Troy'a geçmesini tavsiye ediyoruz" mesajını verdi. - ANKARA