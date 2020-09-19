ABD ve Yunanistan, Türkiye sınırında tatbikat yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD ve Yunanistan, Türkiye sınırında tatbikat yaptı

Yunanistan ve ABD birlikleri Türkiye sınırına 100 kilometre mesafedeki İskeçe'de tatbikat yaptı. 4 gün süren tatbikata ilişkin fotoğraflar, Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayınlandı.

19.09.2020 18:31 | Son Güncelleme: 19.09.2020 18:47

Yunanistan ve ABD birlikleri, Türkiye sınırına yakın İskeçe Kayalar (Petrohori) Köyü civarındaki askeri bölgede tatbikat yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'nun Avrupa'daki (United States Army Europe) askeri güce bağlı tankçı birliğin katılımıyla, 14-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen tanklar arası tatbikat-yarış sona erdi. Tatbikat yapılan bölgenin Türkiye sınırına yaklaşık 100 km olduğu belirtildi.

BATI TRAKYA'DA İLK KEZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Batı Trakya'da ilk kez gerçekleştirilen yarış tatbikatına, Yunan Ordusu Leopard 2A6 HEL tanklarıyla katılırken, ABD'nin Avrupa'daki askeri güce bağlı tankçı birliği ise M1A2 ABRAMS tankları ile katıldı. Gerçekleştirilen tatbikatta küçük ölçekli taktik, atış tekniği ve zırhlı tankların teknik konularına odaklanan ölçülebilir objektif kriterlere sahip operasyonel prosedürler de değerlendirildi.

ABD ve Yunanistan, Türkiye sınırında tatbikat yaptı

TANKLARLA YETENEK YARIŞI YAPTILAR

Yarış tatbikatında, her mürettebatın becerilerinin bireysel derecelendirmesine ve özellikle de savaş mürettebatının atışlarının doğruluğuna bağlı olarak testler değerlendirildi. Tatbikat ile ilgili fotoğraflar Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayınlandı.

ABD ve Yunanistan, Türkiye sınırında tatbikat yaptı
ABD ve Yunanistan, Türkiye sınırında tatbikat yaptı
Haber Yorumları (4)
NE YAZIK !: Kendilerine güvenleri yok bir de meydan okuyorlar. Allah akıl fikir versin.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ATILKURT: Bunlarda Silah satma peşinde :D
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
HEE: la yunanistan bi abd geziyon bi fransayla bi avusturyayla vb. söyle bana senin baban kim?
Cevap Yaz 1 18 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Fahrettin Koca Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hanife Demet Akbağ Deniz Akkaya Seren Serengil
Spor Sörloth Erol Bulut Arda Turan Adem Büyük Mbaye Diagne
Daha Fazla Bursa Milli İzmit Adana
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD ve Yunanistan, Türkiye sınırında tatbikat yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 19:02:04. #1.15#
title