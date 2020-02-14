Son dakika: ABD ve Taliban ateşkes anlaşmasına vardı
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Son dakika: ABD ve Taliban ateşkes anlaşmasına vardı

Son dakika: Amerika Birleşik Devletleri'nden üst düzey bir yetkili, Afganistan'da ABD ile Taliban arasında 7 günlük ateşkes anlaşmasına varıldığını açıkladı.

14.02.2020 20:46 | Son Güncelleme: 14.02.2020 21:02
Son dakika: ABD ve Taliban ateşkes anlaşmasına vardı

Amerikan medyası, ABD ile Taliban arasında 7 günlük bir ateşkes anlaşmasına varıldığını bildirdi. Cuma günü yapılan açıklamada, "çok yakında yürürlüğe girecek" ateşkes anlaşmanın ABD birliklerinin 'dan çekilmesine yol açabileceği belirtildi.


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: Son dakika: ABD ve Taliban ateşkes anlaşmasına vardı
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