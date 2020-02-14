Son dakika: ABD ve Taliban ateşkes anlaşmasına vardı
Son dakika: Amerika Birleşik Devletleri'nden üst düzey bir yetkili, Afganistan'da ABD ile Taliban arasında 7 günlük ateşkes anlaşmasına varıldığını açıkladı.
14.02.2020 20:46 | Son Güncelleme: 14.02.2020 21:02
Amerikan medyası, ABD ile Taliban arasında 7 günlük bir ateşkes anlaşmasına varıldığını bildirdi. Cuma günü yapılan açıklamada, "çok yakında yürürlüğe girecek" ateşkes anlaşmanın ABD birliklerinin Afganistan'dan çekilmesine yol açabileceği belirtildi.