ABD ve Almanya arasında Hürmüz Boğazı krizi büyüyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya büyükelçisi Hürmüz'deki petrol tankerlerini koruma misyonundaki isteksizliğin ardından Almanya'yı sert şekilde eleştirdi.

Şansölye Angela Merkel'in hükümetini hedef alan Büyükelçi Richard Grenell, Perşembe günü Augsburger Allgemeine gazetesine yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nda devriye gezecek olan uluslararası askeri koalisyon için istediği yardım talebine "hayır" yanıtını vermesine ilişkin olarak "Avrupa'nın en büyük ekonomisi daha fazla küresel sorumluluk almak zorunda" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle