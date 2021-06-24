ABD, Uygur Özerk Bölgesindeki "zorla çalıştırma" uygulamaları nedeniyle bazı Çin şirketlerine kısıtlama getirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD, Uygur Özerk Bölgesindeki "zorla çalıştırma" uygulamaları nedeniyle bazı Çin şirketlerine kısıtlama getirdi

ABD, Uygur Özerk Bölgesindeki 'zorla çalıştırma' uygulamaları nedeniyle bazı Çin şirketlerine kısıtlama getirdi
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

Beyaz Saray, Sincan Uygur Özerk Bölgesinde çocukları ve Müslümanları zorla çalıştırarak üretim yapan ya da Uygur Türklerine yönelik "kötü muameleye" katkı sağlayan bazı Çin firmalarına kısıtlamalar getirdi.

Beyaz Saray, Sincan Uygur Özerk Bölgesinde çocukları ve Müslümanları zorla çalıştırarak üretim yapan ya da Uygur Türklerine yönelik "kötü muameleye" katkı sağlayan bazı Çin firmalarına kısıtlamalar getirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, getirilen kısıtlama ile Çin'in "zorla çalıştırma" yoluyla yaptığı üretimlerin, ABD'ye girişinin önlenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Pekin yönetimini, Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki etnik ve dini azınlıklara yönelik zalim ve insanlık dışı soykırımından dolayı sorumlu tutmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu kısıtlama kapsamında, ABD Sınır ve Gümrük Muhafaza Birimine (CBP), tüm ABD limanlarında, Sincan merkezli Hoshine Silicon Industry isimli silikon üreticisi firmanın ve alt şirketlerinin ürettiği ürünleri taşıyan kargolara el konulması yetkisi verildiği kaydedildi.

4 şirket yaptırım listesinde

Ayrıca pamuk, domates ve deniz gıdaları gibi ürünlerden, zorla çalıştırma yoluyla elde edildiğine inanılan malların, ABD'ye girişi için de yeni adımlar atılıyor.

Beyaz Saray'ın kararı çerçevesinde, ABD Ticaret Bakanlığı da Uygur Türklerine kötü davranışlara katkı sağladığı gerekçesiyle 4 yazılım ve teknoloji firmasını yaptırım listesine aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 165 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 165 milyonu geçti
Aşıdan sonra görülen kalp kası iltihabıyla ilgili ABD İlaç Dairesi'nden yüreklere su serpen açıklama
Aşıdan sonra görülen kalp kası iltihabıyla ilgili ABD İlaç Dairesi'nden yüreklere su serpen açıklama
Son dakika haber! Antivirüs yazılımcısı John McAfee, Barselona'da cezaevindeki hücresinde ölü bulundu
Son dakika haber! Antivirüs yazılımcısı John McAfee, Barselona'da cezaevindeki hücresinde ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Boris Johnson Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Brad Pitt Müge Anlı Hande Erçel Mehmet Ali Erbil
Spor Burak Elmas Burak Yılmaz Merih Demiral Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD, Uygur Özerk Bölgesindeki "zorla çalıştırma" uygulamaları nedeniyle bazı Çin şirketlerine kısıtlama getirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 17:31:23. #1.15#

title