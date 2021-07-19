ABD üniversitelerinin 25 en başarılı Türk mezunu açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD üniversitelerinin 25 en başarılı Türk mezunu açıklandı

ABD üniversitelerinin 25 en başarılı Türk mezunu açıklandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'de eğitim almak isteyenlere rehberlik eden www.studyinamerica.com sitesi tarafından 2021 yılının en başarılı 25 Türk mezunu açıklandı.

ABD'de eğitim almak isteyenlere rehberlik eden www.studyinamerica.com sitesi tarafından 2021 yılının en başarılı 25 Türk mezunu açıklandı.

ABD'de üniversite eğitimi almak isteyen Türk gençlerine rehber olan www.studyinamerica.com, ABD üniversitelerinin  2021 yılında en çok başarı gösteren 25 Türk mezunu açıkladı. Stanford, Princeton, Yale, Brown, Chicago Üniversitesi, Maryland Üniversitesi gibi saygın kurumlardan mezun olan gençler, çok yönlü çalışmaları ve güçlü karakterleri ile başarılı bir şekilde Türkiye'yi okullarında temsil etti.

Site tarafından "en başarılı 2021 mezunları" seçilirken yalnızca akademik başarılar değil, üstün liderlik özellikleri de değerlendirildi. Başarı listesine seçilen öğrenciler, sınıflarının ilk sıralamalarında yer alıyor ve minimum 3,7 not ortalamasıyla (4 üzerinden) Summa veya Magna Cum Laude Onur ödülüyle geçen ay mezun oldu. Bu öğrenciler, gönüllü çalışmalar yaparak topluma yarar sağlayıp, çevrelerine ilham veriyor ve edindikleri iş tecrübeleriyle de yaşlarından ileride bir olgunluk sergiliyor.

25 TÜRK BAŞARIYLA MEZUN OLDU

Açıklanan 25 mezunun isimleri şöyle sıralandı:

"Ece Hakim- Harvard Üniversitesi,

Emir Akdere- Yale Üniversitesi,

Ecenaz Özmen - Columbia Üniversitesi,

Bertan Gülşen - Dartmouth College,

Yasemin Ramazanoğlu - Georgetown Üniversitesi,

Kaan Ertaş – Stanford Üniversitesi,

Ecehan Yürükoğlu - Duke Üniversitesi,

Sinan Onukar - Pensilvanya Üniversitesi,

Tuna Coluk - Johns Hopkins Üniversitesi,

Serdem Sakar - New York Üniversitesi,

Pelin Çetin - Barnard Koleji Columbia Üniversitesi,

Mark Adut - Brown Üniversitesi,

Ladin Boluk - Pomona College,

Ali Ekin Gürgen - Princeton Üniversitesi,

Mina Cezayirli - Yale Üniversitesi,

Kaan Özdoğru - University of Maryland,

Selin Deldağ - Chicago Üniversitesi,

Umut Arslan - Harvard Üniversitesi,

Eda Naz Dinç - Yale Üniversitesi,

Efe Yavuz - Northwestern Üniversitesi,

Yağmur Erhan - Stanford Üniversitesi,

Berke Saat - Massachusetts İnstitute of Technology,

Lal Kökoğlu - Tufts Üniversitesi,

Cavit Ege Havsa - Rice Üniversitesi,

Deniz Enfiyeci - Pensilvanya Üniversitesi"

ABD'DE 10 BİNİ AŞKIN TÜRK ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRÜYOR

İstatistiklere göre ABD'de şu anda 10 bini aşkın Türk öğrenci eğitim görüyor. Bunların 3 binden fazlası lisans eğitimi alıyor. 2021 yılında Amerika'ya öğrenci gönderen ülkeler listesinde Türkiye 7'nci sırada yer alıyor. Bu öğrenciler Amerikan ekonomisine toplamda 515 milyon dolar üzerinde gelir sağlıyor.


ABD üniversitelerinin 25 en başarılı Türk mezunu açıklandı
ABD üniversitelerinin 25 en başarılı Türk mezunu açıklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Türkiye'de 7 bin 680 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 7 bin 680 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi yaşamını yitirdi
Erdoğan, AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2)
Erdoğan, AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2)
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 190 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 190 milyonu geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Mustafa Demir Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Deniz Akkaya Serra Arıtürk İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Fatih Terim Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD üniversitelerinin 25 en başarılı Türk mezunu açıklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 10:51:42. #1.16#

title