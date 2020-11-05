ABD, Trump'ın her adımını önceden bilen senatörü konuşuyor! İzlenme rekoru kırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

ABD, Trump'ın her adımını önceden bilen senatörü konuşuyor! İzlenme rekoru kırdı

05.11.2020 11:35 | Son Güncelleme: 05.11.2020 12:01
ABD, Trump'ın her adımını önceden bilen senatörü konuşuyor! İzlenme rekoru kırdı

ABD'de başkanlık seçimi sonuçları beklenirken ülkenin gündemine oturan isim Demokrat senatör Bernie Sanders oldu. Sanders'ın geçen ay katıldığı bir TV programında Trump'ın seçim sürecinde yapacağı açıklamaları tek tek anlatması ve gerçekten Trump'ın bu söylediklerini yapması izlenme rekoru kırdı.

ABD tarihine kendine özgü üslubu ile damga vuran Donald Trump, başkanlık seçimlerinde sonuçlar netleşmeden "Kazandık. Büyük farkla" demişti. Daha sonra seçimlere hile karıştırıldığını ima ederek oylama işleminin durdurulması için mücadele edeceğini söylemesi sonrasında gözler sonuçların beklendiği son eyaletlere çevrildi.

ABD tarihinde eşi benzeri görülmemiş bu olay sonrasında sosyal medya ünlü siyasetçi Bernie Sanders'ı konuşmaya başladı. Seçim sürecinde Joe Biden karşısında demokratların başkanlık aday adayı olan ve daha sonra yarıştan çekilen Sanders'ın geçen ay katıldığı bir TV programında yaptığı açıklamalar gündem oldu.

İZLENME REKORU KIRDI

Ünlü sunucu Jimmy Fallon'un The Tonight Show isimli programına katılan 79 yaşındaki Sanders, Trump'ın seçimleri kazanmak için algı yönetimi yapacağını dile getirmişti. Sanders o mülakatta Trump'ın algıyı yönetmek için farklı yöntemler izleyeceğini söylemiş ve açıklamalarını derinleştirmişti. O dönemde pek dikkat çekmeyen bu röportaj son 2 gündür izlenme ve paylaşım rekoru kırıyor.

TRUMP'IN TÜM YAPTIKLARINI ÖNCEDEN BİLMİŞ

Sanders röportajda, Trump'ın seçim tamamlanmadan zaferini ilan edeceğini söylemiş ve, "Pennsylvania, Michigan, Wisconsin ve diğer eyaletlerde posta yoluyla çok ciddi oylar geliyor. Florida ve Vermont gibi eyaletlerin aksine buralarda oy sayım işlemi seçim günü başlayacak. Ağırlıklı olarak Demokratlar posta yoluyla oy kullanmış olacak. Saat 10:00'da Trump çıkacak ve Michigan'ı, Pennsylavnia'yı, Wisconsin'i kazandığını söyleyecek ve kamera karşısına geçerek, 'Beni tekrar seçtiğiniz için teşekkürler Amerika. Seçim bitti, herkese iyi günler' diyecek. Fakat sonraki gün ve diğer günlerde posta yoluyla gelen oyların sayımı tamamlanınca buraları Biden'ın kazandığı belli olacak. Ve bu noktada Trump çıkıp, 'İşte bakın hile yapıldığını size söylemiştim. Postayla gönderilen oylarda hile var. Ofisi terk etmeyeceğim' diyecek" ifadesini kullanmıştı.

27 MİLYONDAN FAZLA İNSAN İZLEDİ

Trump'ın gerçekten de dün oy sayım işlemleri devam ederken birçok eyalette zaferini ilan etmesi ve birçok eyalette büyük fark olduğunu söylemesi Sanders'ı günün adamı yaptı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Sanders'ın Trump'ın hamlesini doğru bildiğini söyleyerek tebrik ederken, bu videoyu 27 milyondan fazla insan izledi.

İlgili Haberler

Amy Coney Barrett: ABD Senatosu, Trump'ın adayının Yüksek Mahkeme yargıcı olmasını onayladı
Amy Coney Barrett: ABD Senatosu, Trump'ın adayının Yüksek Mahkeme yargıcı olmasını onayladı
ABD Başkanı Trump'ın resmi sitesi hacklendi: Dünya, başkan tarafından yayılan sahte haberlere doydu
ABD Başkanı Trump'ın resmi sitesi hacklendi: Dünya, başkan tarafından yayılan sahte haberlere doydu
ABD seçim sonuçları: Başkan olabilmek için Trump ve Biden'ın kalan eyaletlerden hangilerini kazanması gerek?
ABD seçim sonuçları: Başkan olabilmek için Trump ve Biden'ın kalan eyaletlerden hangilerini kazanması gerek?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ersin Tatar Murat Kurum Osman Durmuş Donald Trump Mustafa Şentop
Magazin Şeyma Subaşı Oktay Kaynarca İzzet Yıldızhan İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Töre Mbaye Diagne Mehmet Topal Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD, Trump'ın her adımını önceden bilen senatörü konuşuyor! İzlenme rekoru kırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 12:01:20. #1.15#
title