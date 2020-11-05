ABD, Trump'ın her adımını önceden bilen senatörü konuşuyor! İzlenme rekoru kırdı

ABD'de başkanlık seçimi sonuçları beklenirken ülkenin gündemine oturan isim Demokrat senatör Bernie Sanders oldu. Sanders'ın geçen ay katıldığı bir TV programında Trump'ın seçim sürecinde yapacağı açıklamaları tek tek anlatması ve gerçekten Trump'ın bu söylediklerini yapması izlenme rekoru kırdı.

ABD tarihine kendine özgü üslubu ile damga vuran Donald Trump, başkanlık seçimlerinde sonuçlar netleşmeden "Kazandık. Büyük farkla" demişti. Daha sonra seçimlere hile karıştırıldığını ima ederek oylama işleminin durdurulması için mücadele edeceğini söylemesi sonrasında gözler sonuçların beklendiği son eyaletlere çevrildi.

ABD tarihinde eşi benzeri görülmemiş bu olay sonrasında sosyal medya ünlü siyasetçi Bernie Sanders'ı konuşmaya başladı. Seçim sürecinde Joe Biden karşısında demokratların başkanlık aday adayı olan ve daha sonra yarıştan çekilen Sanders'ın geçen ay katıldığı bir TV programında yaptığı açıklamalar gündem oldu.

İZLENME REKORU KIRDI

Ünlü sunucu Jimmy Fallon'un The Tonight Show isimli programına katılan 79 yaşındaki Sanders, Trump'ın seçimleri kazanmak için algı yönetimi yapacağını dile getirmişti. Sanders o mülakatta Trump'ın algıyı yönetmek için farklı yöntemler izleyeceğini söylemiş ve açıklamalarını derinleştirmişti. O dönemde pek dikkat çekmeyen bu röportaj son 2 gündür izlenme ve paylaşım rekoru kırıyor.

TRUMP'IN TÜM YAPTIKLARINI ÖNCEDEN BİLMİŞ

Sanders röportajda, Trump'ın seçim tamamlanmadan zaferini ilan edeceğini söylemiş ve, "Pennsylvania, Michigan, Wisconsin ve diğer eyaletlerde posta yoluyla çok ciddi oylar geliyor. Florida ve Vermont gibi eyaletlerin aksine buralarda oy sayım işlemi seçim günü başlayacak. Ağırlıklı olarak Demokratlar posta yoluyla oy kullanmış olacak. Saat 10:00'da Trump çıkacak ve Michigan'ı, Pennsylavnia'yı, Wisconsin'i kazandığını söyleyecek ve kamera karşısına geçerek, 'Beni tekrar seçtiğiniz için teşekkürler Amerika. Seçim bitti, herkese iyi günler' diyecek. Fakat sonraki gün ve diğer günlerde posta yoluyla gelen oyların sayımı tamamlanınca buraları Biden'ın kazandığı belli olacak. Ve bu noktada Trump çıkıp, 'İşte bakın hile yapıldığını size söylemiştim. Postayla gönderilen oylarda hile var. Ofisi terk etmeyeceğim' diyecek" ifadesini kullanmıştı.

27 MİLYONDAN FAZLA İNSAN İZLEDİ

Trump'ın gerçekten de dün oy sayım işlemleri devam ederken birçok eyalette zaferini ilan etmesi ve birçok eyalette büyük fark olduğunu söylemesi Sanders'ı günün adamı yaptı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Sanders'ın Trump'ın hamlesini doğru bildiğini söyleyerek tebrik ederken, bu videoyu 27 milyondan fazla insan izledi.