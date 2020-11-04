ABD seçimlerinde kaç kişi oy kullandı? Amerika nüfusu ne kadar? 2020 ABD Başkanlık seçimi son durumu | Seçmen sayısı ve oy kullanma oranı nedir?

Amerika Birleşik Devletleri'nde oy verme oranı yıllar sonra ilk kez çok arttı! Peki, ABD seçimlerinde kaç kişi oy kullandı? Amerika nüfusu ne kadar? 2020 ABD Başkanlık seçimi son durumu hakkında merak edilenleri sizler için derledik. ABD başkanlık seçim sonuçları ne zaman belli olacak? 2020 ABD Başkanlık seçimlerinde kim önde?

Amerika Birleşik Devletleri tarihi bir seçime gidiyor ve sonuçları tüm dünyada çok merak ediliyor. Amerikalılar sandık başında oylarını kullanırken tüm dünya bu seçimi takip ediyor. Seçim devam ederken vatandaşlar ABD (Amerika) nüfusu kaç, nedir? Seçmen sayısı ve oy kullanma oranı nedir? sorularına cevap arıyor.

ABD'de yaklaşık 250 milyon seçmen bugün son sözü söylemek ve başkanı belirlemek üzere sandığa gidiyor. Açıklanan verilere göre 99 milyon 600 bin ABD'li erken oy kullandı. ABD'de bu sene oy kullanma oranı önceki senelere çok fazla olduğu da görülüyor.

İlk sonuçlar, bir seçim geleneği olan iki köyden geldi. Geleneğe uygun olarak New Hampshire eyaletindeki iki köyde gece yarısından itibaren başladı. Kanada sınırındaki Dixville Notch ve Millsfield köylerindeki seçmenler, yerel saatle 24.00'ten itibaren oy kullanmak için sandık başına gitti.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NÜFUSU

ABD ülkesinin nüfusu, worldometers.info adresinin tahmini verilerine göre 331.002.651 kişiden oluşur. Nüfus bakımından, Çin ve Hindistan'dan sonra dünyanın en büyük 3. ülkesidir. ABD nüfusunun önemli kısmını, Amerika vatandaşı olmayan kişiler oluşturur. Amerika Birleşik Devletleri 50 eyaletten oluşur.

ABD SEÇMEN SAYISI, OY KULLANMA ORANI

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) düzenlenecek 3 Kasım 2020 Başkanlık Seçimleri'nde rekor sayıda erken oy kullanıldı. Seçimlere dört günü kalan oyunu posta yoluyla ya da sandığa giderek kullanan seçmen sayısı 86 milyonu aştı.

Florida Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre ülkede son yüzyılda yapılan seçimlerdeki "en yüksek erken oy kullanım oranına" ulaşıldığı belirtilirken, 2016 seçimlerindeki toplam oy kullanma oranının şimdiden geçildiği kaydedildi.

Donald Trump'ın kazandığı 2016 seçimlerinde ABD'li seçmenlerin yüzde 58'i sandık başına gitmişti.

ABD'de yaklaşık 250 milyon seçmen bugün son sözü söylemek ve başkanı belirlemek üzere sandığa gidiyor. Açıklanan verilere göre 99 milyon 600 bin ABD'li erken oy kullandı. ABD'de bu sene oy kullanma oranı önceki senelere çok fazla olduğu da görülüyor.

İlk sonuçlar, bir seçim geleneği olan iki köyden geldi. Geleneğe uygun olarak New Hampshire eyaletindeki iki köyde gece yarısından itibaren başladı. Kanada sınırındaki Dixville Notch ve Millsfield köylerindeki seçmenler, yerel saatle 24.00'ten itibaren oy kullanmak için sandık başına gitti.

ABD SEÇİMLERİNDE KİM ÖNDE?



ABD'de de ilk sandıklar açıldı;

Dixville, 12 kişi yaşıyor.

Millsfield, 23 kişi yaşıyor.

Dixville;

Biden 5 oy alırken Trump hiç oy alamadı.

Millsfield'da ise Biden 6 oy aldı. Trump ise 16 oy aldı.

İki köy hakkında belirtilen bir diğer detay ise kavgalı olmaları ve hiç konuşmamaları.

ABD Başkanı Donald Trump, Virginia'da yaptığı konuşmada, "İnanılmaz mitinglerimiz ve inanılmaz zamanlarımız oldu. Florida'da çok iyiyiz, Arizona'da çok iyiyiz, Teksas'ta inanılmaz derecede iyiyiz. Her yerde iyi olduğumuzu duydum. Bence harika bir gece geçireceğiz ve daha da önemlisi harika bir dört yıl geçireceğiz" dedi.

Trump konuşmasında şunlara da yer verdi:

•Zafer ya da yenilgi konuşması hazırlamadım.

•Mükemmel bir gece olacak, tabii siyaset bu ne olacağı belli olmaz.

•Seçim sonuçlarını erken öğrenme hakkımız var.

•Sonuçlar geciktirilemez.

ABD SEÇİMLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçların Türkiye saati ile 3 Kasım'ı 4 Kasım'a bağlayan gecede açıklanması bekleniyor. Saat olarak ise 03:00 ile 07:00 arası olacağı tahmin ediliyor.

ABD TÜRKİYE SAAT FARKI NEDİR?

Amerika'da sandıklar Türkiye saatiyle çarşamba 03:00 ile 07:00 arasında kapanmaya başlayacak. Ayrıca, ABD'nin doğusu ve batısı arasında 3 saat fark var.

ABD-Türkiye arasında 8 saatlik bir fark bulunuyor.