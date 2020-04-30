ABD sağlık otoritesi: Remdesivir sonuçları, bir ilacın koronavirüsü önleyebileceğine kanıt Gilead Sciences tarafından geliştirilen remdesivir isimli antiviral ilacın Covid-19 hastalarını placebo ilacına göre yüzde 30 daha hızlı iyileştirdiği bildirildi.

Gilead Sciences tarafından geliştirilen remdesivir isimli antiviral ilacın Covid-19 hastalarını placebo ilacına göre yüzde 30 daha hızlı iyileştirdiği bildirildi. Farklı ülkelerde yürütülen klinik testlerde, ilacın Covid-19 hastalarını iyileştirmede diğer ilaçlara göre daha etkili olduğu sonucu çıktı.

Geçtiğimiz haftalarda Çin'de yürütülen klinik test sonuçları, remdesivir ilacın Covid-19 hastaları üzerindeki ilk denemelerinin başarısız olduğunu göstermişti. Ancak ilacı üreten Gilead Sciences sözcüsü Amy Flood Çin'de yapılan deneylerde incelenen çok az hasta olduğu için araştırmanın erken durdurulduğunu belirterek, 'ilk denemelerin başarısız olduğu' haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söylemişti. Euronews.com'da Görüntüle