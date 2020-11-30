ABD Sağlık Bakanı Azar: "Noel'den önce iki Covid-19 aşısının da uygulanmaya başladığını görebiliriz"
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ABD Sağlık Bakanı Azar: "Noel'den önce iki Covid-19 aşısının da uygulanmaya başladığını görebiliriz"

30.11.2020 22:08 | Son Güncelleme: 30.11.2020 22:21
ABD Sağlık Bakanı Azar:

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, korona virüse karşı Pfizer ve Moderna tarafından geliştirilen iki aşının ABD'de Noel'den önce uygulanmaya başlayabileceğini açıkladı.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, korona virüse karşı Pfizer ve Moderna tarafından geliştirilen iki aşının ABD'de Noel'den önce uygulanmaya başlayabileceğini açıkladı.

ABD, Covid-19 aşısı için gün sayıyor. ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, katıldığı bir televizyon programında Covid-19'a karşı geliştirilen aşılar hakkında açıklamalarda bulundu. Azar, korona virüs salgınına karşı Pfizer ve Moderna tarafından geliştirilen iki aşının ABD'de onaylanması halinde Noel'den önce uygulanmaya başlayabileceğini aktararak, aşının ilk olarak nüfusun hangi kesimlerine uygulanacağına ise valilerin karar vereceğini ifade etti. Azar, Pfizer'ın geliştirdiği potansiyel aşı için "acil kullanım izni" başvurusunun ardından ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) 10 Aralık'ta bir danışma komitesi toplantısı yapacağını açıkladı. Bakan Azar, Moderna'nın Pfizer'in bir hafta gerisinden geldiğini ifade ederek, iki aşının da onaylanması durumunda Warp Speed Operasyonu kapsamında aşıların 24 saat içinde dağıtılacağını açıkladı.

Azar, "Bilimin ve kanıtların yeterince açık olmasını umuyorum. Valilerimiz onlara yapacağımız tavsiyelere uyacaklar ve gördüğümüz eşitsizlikleri veya adaletsizlikleri kesinlikle belirteceğiz ve değerlendireceğiz" dedi.

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(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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