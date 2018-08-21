Son Dakika! ABD, Rusya'nın Yüz Milyonlarca Dolarlık Aktif Varlığını Bloke Etti

ABD'den Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar geldi. ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarla bağlantılı olarak 2 Rusya vatandaşına, 3 Rus şirkete ve 6 Rusya bayraklı gemiyi yaptırım listesine dahil etti. Rusya'nın ABD'de bulunan yüz milyonlarca dolarlık aktif varlığı da bloke edildi.

SLOVAKYA'LI BİR FİRMA DA YAPTIRIM LİSTESİNE DAHİL EDİLDİ

Slovakyalı bir firmanın da dahil edildiği yaptırımların, ABD'de kötücül siber faaliyetlere karşı yürütülen program kapsamında getirildiği de aktarıldı.

LİSTEDE DENİZCİLİK ŞİRKETİ DE YER ALIYOR

Bakanlığın açıklamasına göre, Dive Techno Services şirketi ile bağlantılı Anton Nagibin ve Mariya Tsareva isimli şahıslar yer aldı. Yaptırım listesine dahil edilen gemilerin de Gudzon ve Primorye denizcilik şirketlerine ait olduğu belirtildi.