ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı
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ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı

ABD'de 22 yaşındaki model Victoria Perasso, aynı evde kaldığı arkadaşının tanıştırmak için getirdiği erkeğin cinsel istismarına uğradı. Venezuelalı model, polise şikayette bulunduğunu ancak sırf göçmen olduğu için ciddiye alınmadığını ifade etti.

ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı
03.07.2020 23:13 | Son Güncelleme: 03.07.2020 23:26

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 22 yaşındaki aslen Venezualalı olan model Veronica Victoria Perasso, geçen sene aynı evde yaşadığı arkadaşının kendisini tanıştırmak için eve getirdiği erkeğin, uyuşturucu verip cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Perasso, ev arkadaşının istismar anlarını videoya çektiğini söyledi.

HASTANEYE GİDİNCE ACI GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

İstismardan sonra arkadaşının hiçbir şey olmamış gibi davrandığını söyleyen Perasso, "Sabah uyandığımda yaşadıklarımın büyük bir kısmını hatırlamadım. Cinsel organımda bir şeyler olduğunu hissedince istismara maruz kalıp kalmadığımı öğrenmek için hastaneye gittim" ifadelerini kullandı.

Perasso, "Hastanede yapılan tetkik sonuçlarında; cinsel istismarda bulunan şahsın spermlerinin, cinsel organımda bulunduğu ortaya çıktı" dedi.

ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı

POLİS "KARŞI KOYSAYDIN" DİYEREK KADINI CİDDİYE ALMADI

Tetkik sonuçlarını öğrenen Perasso, kendisine cinsel istismarda bulunan adamı şikayet etmek için polisi aradı ancak hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kaldı. Kimlik bilgilerini verdikten sonra polisin kendisiyle dalga geçer gibi konuştuğunu söyleyen Perasso, "Cinsel istismara uğradığımı söyleyince polis gülerek 'O zaman karşı koysaydın' dedi" ifadelerini kullandı.

GÖÇMEN OLDUĞU İÇİN POLİSLER İLGİLENMİYOR

Venezuelalı model Perasso, daha sonra kadınları para karşılığında erkeklere pazarladığı ortaya çıkan ev arkadaşının kendisine konuşmaması için yalvardığını söyledi. Perasso, bu süre zarfında sırf göçmen olduğu için polislerin kendisini hiçbir şekilde ciddiye almadığını ifade etti.

ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı
ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı

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