ABD Pakistan'a Güvenlik Yardımlarını Kesti

ABD, 'Pakistan'ın topraklarındaki terör örgütleriyle mücadele başarısız olduğunu' belirterek bu ülkeye yönelik tüm güvenlik yardımlarını dondurdu.



ABD Dışişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, kararın, İslamabad'ın Hakkani ağı ve Afgan Talibanı'na karşı harekete geçinceye kadar yürürlükte olacağı belirtildi.



Bakanlık Perşembe günü ayrıca, Pakistan'ı 'ülkede dini özgürlüklerin ciddi bir şekilde ihlal edildiği' gerekçesiyle özel izleme listesine yerleştirdi.



Trump'ın açıklamaları ABD Başkanı Donald Trump, hafta başında yaptığı açıklamada Pakistan'ı, 'milyonlarca dolar yardım almasına karşın teröristlere sığınılacak liman sunmak ve kendilerine yalan söylemekle' suçlamıştı.



ABD'nin önemli bir müttefiki olan Pakistan ise Trump'ın bu açıklamalarına sert bir şekilde eleştirmişti.



Pakistan'da önemli yatırımları bulunan Çin ise açıklamayı eleştirirken Hindistan ve Afganistan ABD'nin bu tavrına destek vermişti.



Trump yönetimi halihazırda, Pakistan'a 255 milyon dolarlık askeri yardımını geciktirmiş durumda.



Yardımları kesme kararını açıklayan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, kesilen yardımların tutarının ne kadar olduğuna dair bilgi vermedi.









Hakkani ağı nedir? Bakanlık açıklamasında belirtilen Hakkani ağı, faaliyetlerinin büyük bir bölümünü komşu ülke Afganistan'da yürüten silahlı bir grup.



Afgan hükümeti Pakistan'ı yıllardır, bu örgütün sınır bölgesinde faaliyet göstermesine izin vermekle suçluyor.



Hakkani ağı, Afgan hükümetine karşı faaliyet yürüten en büyük silahlı grup olan Afgan Talibanı'yla bağlantı bir örgüt.



Afgan Talibanı'yla bağlantılı Pakistan'daki Taliban örgütlenmeleri ise Pakistan'daki saldırılara yoğunlaşmış durumda.