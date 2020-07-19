ABD: Oregon eyaleti, gösterilerdeki 'yasadışı gözaltılar' nedeniyle federal yönetime dava açtı
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BBC

ABD: Oregon eyaleti, gösterilerdeki 'yasadışı gözaltılar' nedeniyle federal yönetime dava açtı

ABD'nin Oregon Eyaleti Başsavcısı, göstericilerin yasadışı bir şekilde gözaltına alındığı gerekçesiyle, federal hükümete karşı dava açtı.

ABD: Oregon eyaleti, gösterilerdeki 'yasadışı gözaltılar' nedeniyle federal yönetime dava açtı
19.07.2020 11:22 | Son Güncelleme: 19.07.2020 12:05

ABD'nin Oregon eyaleti Başsavcısı, göstericilerin yasadışı bir şekilde gözaltına alındığı gerekçesiyle, federal hükümete karşı dava açtı.

Oregon eyaletinin Portland kentine, George Floyd'un öldürülmesinden bu yana, polis şiddetine karşı geceleri protesto eylemleri düzenleniyor.

Bu hafta, üzerinde herhangi bir işaret bulunmayan sivil araçlarla görülen federal görevliler, eylemcileri sokaktan toplamaya ve meşru bir gerekçeleri olmadan gözaltına almaya başladı.

Federal hükümet, kentte düzeni sağlamaya çalıştıklarını söylüyor.

Başkan Donald Trump'ın gönderdiği federal görevliler, eylemcilere karşı göz yaşartıcı gaz ve ölümcül olmayan mühimmat kullandı.

Cumartesi gecesi geç saatlerde, eylemciler federal mahkemenin etrafına çekilen dikenli telleri, konulmasından saatler sonra söktü. ABD Adalet Bakanlığı'nın Oregon Bürosu, tellerin eylemciler ve kolluk güçleri arasındaki gerilimin azaltılması için konulduğu belirtildi ve rahat bırakılması istendi.

Dava dilekçesinde ne var?

Oregon Başsavcısı Ellen Rosenblum, dava dilekçesinde federal görevlilerin kentte başka gözaltı yapmaması için mahkeme emri çıkartılmasını istedi.

Dilekçede "Bu taktikler durmalı. İnsanların ifade özgürlüğü haklarını kullanmalarını imkansız hala getirmesi dışında, sokaklarımızdaki durumu daha da istikrarsızlaştırıyor" denildi.





Başsavcı ayrıca, "Federal yönetim, eyalet sakinlerinin polis şiddetini protesto etmeyi ve Siyahların Yaşamı Önemlidir hareketine destek vermelerini engellemek adına korku taktiklerini kullanmak için Portland'ı seçti. Her Amerikalı bunu gördüklerinde reddetmelidir. Burada, Portland'da olabiliyorsa, her yerde olabilir" dedi.

Dilekçede, federal görevliler halkın ifade ve tolanma özğürlüğü haklarını ihlal ettikleri ve arama emri olmadan gözaltı yaparak, hukuk kuralları uyarınca işlem görme haklarını hiçe saydıkları vurgulandı.

Orgeon Valisi Kate Brown da hafta başında federal görevlileri "güçlerini açıkça kötüye kullanmakla" suçlamıştı.

Ne olmuştu?

Oregon Kamu Yayın Kuruluşu'nun (OPB) haberinde, askeri kıyafetler giyen ve sivil araçlarla dolaşan federal görevlilerin, herhangi bir açıklama yapmadan eylemcileri araçlarına sokup, götürdükleri yönündeki görgü tanıklıkları aktarıldı.

OPB'ye göre en az 14 Temmuz'dan bu yana bu tür olaylar görülüyor.

Kuruluşun teyit ettiği bir videoda, gösterici Mark Pettibone, 15 Temmuz'da çelik yelek giymiş, silahlı kişilerin kendisini bir minibüsün içine soktuğunu anlattı.

Pettibone, federal mahkeme binasındaki bir hücreye götürüldüğünü, burada yüzüne haklarının okunduğunu, sorulara cevap vermeyi reddetmesinin ardından da herhangi bir gözaltı kaydı olmadan salıverildiğini belirtti.

OPB'ye göre, federal yetkililer şu ana dek en az 13 kişiye protestolarla ilgili suçlamalar yöneltti.

Associated Press'e göre eylemcilerin bazıları, federal görevlilerin korumak için gönderildiği federal mahkeme binasının etrafında, bazılarıysa federal mülkün uzağında gözaltına alındı.

Trump Yönetimi ne dedi?

İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf, Perşembe günü kentteki federal güvenlik görevlilerini ziyaretinde görevlileri, "anarşistler" diye tanımladığı göstericilere karşı savundu.

Wolf, yazılı açıklamasında eyalet ve şehir makamlarını "düzeni sağlamayı" başaramamakla suçladı.





Wolf "Portland kenti 47 gündür kuşatma altında. Her gece şiddet dolu anarşistler, federal mahteme binası da dahil olmak üzere mülkleri tahrip ediyor ve koruyan cesur görevlilerimize saldırıyor" dedi.

Başkan Trump da Portland'daki federal görevlilerin "harika bir iş çıkarttığını" söylemişti.

Trump "Portland tamamen kontrol dışına çıkkıştı, oraya gittiler ve sanırım şu anda hapiste çok sayıda kişi var. Büyük ölçüde bastırdık ve tekrar başlarsa çok kolay bir şekilde yeniden bastıracağız" demişti.

BBC
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