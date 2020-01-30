ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi: 700 bin kişi yerinden edildi, uluslararası kriz kapıda
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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi: 700 bin kişi yerinden edildi, uluslararası kriz kapıda

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'nin kuzeydoğusunda yaklaşık 700 bin kişinin yerinden edildiğini, Türkiye sınırına doğru harekete geçen bu kişilerin "uluslararası bir krize neden olabileceğini ifade etti.

30.01.2020 23:05 | Son Güncelleme: 30.01.2020 23:05
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi: 700 bin kişi yerinden edildi, uluslararası kriz kapıda

ABD'nin Özel Temsilcisi , Suriye'nin kuzeydoğusunda yaklaşık 700 bin kişinin yerinden edildiğini, sınırına doğru harekete geçen bu kişilerin "uluslararası bir krize neden olabileceği" uyarısında bulundu.


Brüksel'de organize edilen çevrimiçi brifingde konuşan Jeffrey, "Esad rejiminin bir kez daha kimyasal silah kullanması halinde tüm seçeneklerin masada olduğunu, daha önce yaptıkları gibi askeri müdahalede bulunabileceklerini" söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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