ABD'de 3 Kasım'da yapılan Başkanlık seçimleri sona erdi
24.11.2020 18:37 | Son Güncelleme: 24.11.2020 19:08
3 Kasım'da ABD'de yapılan seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Seçim bitti. Birbirini şeytanlaştırmak için tasarlanmış söylemleri bir kenara bırakmalıyız" dedi.
ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, 3 Kasım'da ABD'de yapılan Başkanlık seçimlerinin sona erdiğini duyurdu.
Biden sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Seçim bitti. Taraftarlığı ve birbirini şeytanlaştırmak için tasarlanmış söylemleri bir kenara bırakmanın zamanı geldi. Bir araya gelmeliyiz" dedi.
TRUMP YENİLGİYİ KABUL ETMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde, Biden yönetimine geçiş için gerekli prosedürlerin başlatılması amacıyla ilgili kuruma tavsiyede bulunduğunu açıklamıştı. Seçilen Biden'ın, kendisi ve ekibinin geçiş süreci için federal kurumlardaki kaynak ve hizmetlere erişimine onay vermesini memnuniyetle karşıladığı bildirilmişti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı