ABD'de 3 Kasım'da yapılan Başkanlık seçimleri sona erdi

3 Kasım'da ABD'de yapılan seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Seçim bitti. Birbirini şeytanlaştırmak için tasarlanmış söylemleri bir kenara bırakmalıyız" dedi.