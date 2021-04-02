- ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde orman yangını: gökyüzü dumanla kaplandı- Eyalet genelinde acil durum ilan edildi

- ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde orman yangını: gökyüzü dumanla kaplandı Eyalet genelinde acil durum ilan edildi ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde çıkan orman yangını nedeniyle eyalet çapında acil durum ilan edildi.

- ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde orman yangını: gökyüzü dumanla kaplandı

Eyalet genelinde acil durum ilan edildi

KUZEY DAKOTA - ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde çıkan orman yangını nedeniyle eyalet çapında acil durum ilan edildi.

ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde geniş çaplı orman yangını çıktı. Hızla yayılan alevlerin yerleşim yerlerine doğru ilerlediği bildirildi. Dumanlar gökyüzünün rengini siyaha çevirirken, görüş mesafesinin de azaldığı aktarıldı. Eyalet Valisi Doug Burgum, acil durum ilan ettiğini duyurarak Ulusal Muhafızların da yangınla mücadelede görev alacağını belirtti. Billings County'de yer alan yaklaşık 130 kişilik nüfusa sahip Medora kasabasının tahliye edildiğini kaydeden Burgum, "Kuzey Dakota, devam eden kurak koşullar ve kuraklık dönemlerinde orman yangınlarına müdahale etmeye hazırlıklı olmalı. Şu anda, Kuzey Dakota yüksek yangın potansiyeline sahip, bugüne kadar önemli sayıda yangın meydana geldi" dedi.

ABD Orman Servisi de yangın nedeniyle görüş mesafesinin oldukça azaldığını belirterek araç sürücülerine uyarıda bulundu.

Kuzey Dakota'da bu yıl toplam 30 bin dönümlük alanı küle çeviren 140'tan fazla orman yangını meydana geldi. 2020 yılında ise 518 orman yangında 9 bin 205 dönümlük alan yangında zarar görmüştü.

Komşu Güney Dakota eyaletinde de tahliyelere yol açan ve Rushmore Dağı'ndaki park alanının bu hafta başlarında kapanmasına neden olan orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edilmişti. Başmüfettiş Michelle Wheatley, "Parkın yeniden açılmasını sağlayan ve hızla müdahalede bulunan çok sayıda kurum ve itfaiyeciye minnettarız" ifadelerini kullandı. Valilikten yapılan açıklamada, Güney Dakota'daki acil durumun "şiddetli kuraklık ve tehlikeli yangın koşulları" nedeniyle 1 Haziran'a kadar devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı