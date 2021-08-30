ABD'nin Erbil Başkonsolosu, PKK ve Haşdi Şabi'nin Sincar'dan tamamen çekilmesi çağrısında bulundu
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ABD'nin Erbil Başkonsolosu, PKK ve Haşdi Şabi'nin Sincar'dan tamamen çekilmesi çağrısında bulundu

ABD'nin Erbil Başkonsolosu, PKK ve Haşdi Şabi'nin Sincar'dan tamamen çekilmesi çağrısında bulundu
Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan - Haberler | Güncel

ABD'nin Erbil Başkonsolosu Robert Palladino, terör örgütü PKK'nın Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesindeki varlığını doğrulayarak, PKK ve Haşdi Şabi'nin buradan çekilmesi çağrısı yaptı.

ABD'nin Erbil Başkonsolosu Robert Palladino, terör örgütü PKK'nın Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesindeki varlığını doğrulayarak, PKK ve Haşdi Şabi'nin buradan çekilmesi çağrısı yaptı.

Palladino, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında ABD'nin Irak'taki askeri varlığı ve Sincar Anlaşması'na dair açıklamalarda bulundu.

Afganistan'daki durumu izlerken insanların ABD'nin Irak'taki ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) varlığı konusunda endişeli olduklarını gördüğünü belirten Palladino, birçok kişinin ABD'nin Irak ve IKBY'de kalıp kalmayacağını sorduğunu dile getirdi.

"ABD, Kürdistan bölgesi de dahil olmak üzere Irak'ta kalıyor." diyen Palladino, Irak'taki durumun Afganistan'dan farklı olduğunu kaydetti.

Palladino, yıl sonunda sadece ABD'nin ülkedeki muharip güçlerinin rolünün biteceğine dikkati çekerek, terör örgütü DEAŞ ile mücadelenin henüz tamamlanmadığına ve DEAŞ'ın kalıcı yenilgisine bağlı kaldıklarına işaret etti.

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Sincar Anlaşması'nın Sincar'daki durumu çözmenin halen en iyi yolu olduğuna inandıklarını söyleyen Palladino, ABD'nin güvenlik ve yönetim gibi önemli konularda hayal kırıklığına uğradığını ve halen gidilecek uzun bir yol olduğunu dile getirdi.

Palladino, Sincar'daki İran bağlantılı milislerin Irak hükümetinin talimatlarına uymayı reddettiğinin altını çizerek, "Bölgede bulunan ve PMF (Haşdi Şabi) ile iş birliği yapan PKK, durumu daha da değişken ve istikrarsız hale getiriyor." dedi.

ABD'li diplomat, "Sincar Anlaşması'nın uygulanabilmesi için PKK ve PMF'yi Sincar'dan tamamen çekilmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan Sincar Anlaşması Bağdat ve Erbil yönetimleri tarafından 9 Ekim 2020'de imzalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

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