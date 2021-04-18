ABD'nin en yaşlı insanı 116 yaşında öldü

ABD'nin en yaşlı insanı olarak bilinen Hester Ford, 116 yaşında hayatını kaybetti.

ABD'nin en yaşlı insanı olarak bilinen Hester Ford, 116 yaşında hayatını kaybetti.

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletindeki Charlotte kentinde yaşayan ve ülkenin en yaşlı insanı olarak bilinen Hester Ford, 116 yaşında hayatını kaybetti. Ford'un 1904 yılında Güney Karolina'nın Lancaster ilçesinde doğduğu açıklandı. ABD medyası, Ford'un 14 çocuğu, 48 torunu ve torunlarının da toplam 108 çocuğu olduğunu bildirdi. Ford'un net yaşı tam olarak bilinmezken, yetkililer, yaşlı kadının doğum belgesinde 15 Ağustos 1904 tarihinin yer aldğını ifade etti. ABD Gerontoloji Araştırma Grubu geçtiğimiz yıl Ford'u ülkede yaşayan en yaşlı insan olarak ilan etmişti.

EVİNDE SEVDİKLERİNİN YANINDA ÖLDÜ

Ford'un evinde çocukları ve torunlarıyla birlikteyken huzur içinde öldüğü bildirildi. Öte yandan, Hester Ford'un 45 yıl boyunca evli olduğu eşinin 1963 yılında öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı