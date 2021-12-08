ABD'nin En Büyük Kaya Petrolü Üreticisi, Petrol Fiyatlarının Çok Fazla Yükselebileceğinden Endişe Ediyor

ABD'nin önde gelen kaya petrolü üreticisi olan Pioneer Doğal Kaynaklar firmasının tepe yöneticisi Scott Sheffield, Salı günü (07/12/2021), sektöre yıllarca yetersiz düzeyde yatırım yapılması sonucu petrol fiyatlarının çok yükselebileceğinden ve yükselmenin petrol piyasalarını daha da belirsiz duruma getirebileceğinden endişe ettiğini dile getirdi.

Sheffield, Houston'da gerçekleştirilen Dünya Petrol Kongresi'nin oturum aralarında yaptığı açıklamada, "Varil başına 100 ABD Doları'nın üzerinde bir fiyatın çok yüksek olabileceğinden endişe ediyorum. " yorumunda bulundu. Kongre, petrol ile gaz teknolojilerini, ayrıca pazar eğilimlerini tartışmak üzere enerji sektöründeki üst düzey yöneticileri ve politikacıları bir araya getiriyor.

Sheffield ayrıca "Umarım önümüzdeki birkaç yıl içerisinde petrolün varil fiyatı 80 ila 100 ABD Doları arasında istikrar kazanır. Petrol piyasalarında istikrara gereksinimimiz var. " yorumunu da ekledi.

Ham petrol fiyatlarının Ekim ayında 2014 yılından bu yana en yüksek düzey olan yaklaşık 85 ABD Doları'na yükselmesinin ardından analizciler, istemin yükselmesi ve küresel Korona salgınının sunumu kesintiye uğratmasıyla önümüzdeki aylarda petrolün fiyatının varil başına 100 ABD Doları'na ulaşabileceği öngörüsünde bulunuyorlar.

Korona virüsünün yeni Omikron varyantının istemi vurabileceği endişesi son zamanlarda petrol fiyatlarını aşağı çekmişti. ABD'de ham petrol vadeli işlemleri Salı günü (07/12/2021) 72 ABD Doları dolaylarında işlem görürken Omikron varyantına ilişkin endişeleri azaltarak kayıpların bir bölümünü geri kazandırdı.

ABD'li kaya petrolü üreticileri, fiyatların yine yüksek olduğu önceki dönemlerin tersine içinde bulunduğumuz yılda da fiyatlar yükselmesine rağmen üretimlerini artırmadılar. Sözkonusu durum, bir bakıma, yeni sondajların yapılmasının kısıtlanması ve karların daha büyük bölümünün hissedarlara aktarılması konusunda yatırımcıların petrol firmalarına baskı uygulamalarından kaynaklandı.

Sheffield, tepe yöneticisi olduğu firmanın yılda bir ya da iki sondaj kulesi ekleyerek gelecek yıl üretimini %5 oranında artırma planlarında kararlı olduğunu belirtti.

Sheffield ayrıca, Biden yönetiminin ABD firmalarına, petrol üretimlerini artırarak fiyatların düşmesini sağlamaları konusunda baskı uygulamamasına şaşırdığını da vurguladı.

Sheffield, Reuters'e yaptığı açıklamada, petrol dışsatan ülkeler örgütü OPEC'e uluslararası petrol piyasasına daha fazla petrol sağlamaları çağrısı yapan Beyaz Saray'a göndermede bulunarak, "Biden yönetimi OPEC'i üretimi artırmaya çağırdı ama ABD'den bunu yapmasını istemedi. " dedi.

Sheffield, firmasının önümüzdeki on yıl içerisinde petrol sondaj, kırma ve sıkıştırma işlemlerini dizelden elektriğe dönüştürmeyi hedeflediği bilgisini verdi. Pioneer firması daha geniş ölçekli dönüşümleri olanaklı kılmak üzere Permian Havzası kaya petrolü arama sahasında elektrik şebekesi kurmak amacıyla diğer kaya petrolü arama firmalarıyla birlikte çalışacak.

Firma ayrıca karbon salınımının tutulması ve firmanın sahip olduğu arazilerdeki çalışmalarına güç sağlamaya yardımcı olması amacıyla rüzgar ile güneş enerjisi santralleri kurmayı planlamakta.

Kaynak: world-energy. org

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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