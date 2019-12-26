ABD'nin boşalttığı Suriye'deki askeri üsse Rusya yerleşti
Rus ordusu, ABD'nin askeri birliklerini çekmesinin ardından Suriye'nin Rakka ili yakınlarındaki bir üssü ele geçirdi.
Rus askeri birlikleri, Suriye'nin Rakka ili yakınlarında bulunan ve daha önce Amerika Birleşik Devletleri askerleri tarafından boşaltılan üssü yerleşti.
Rusya'nın resmi haber ajansı TASS Rus ordusunun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararının ardından bölgedeki üsleri kontrol etmek için Rakka yakınlarına girdiğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle