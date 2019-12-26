ABD'nin boşalttığı Suriye'deki askeri üsse Rusya yerleşti
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ABD'nin boşalttığı Suriye'deki askeri üsse Rusya yerleşti

Rus ordusu, ABD'nin askeri birliklerini çekmesinin ardından Suriye'nin Rakka ili yakınlarındaki bir üssü ele geçirdi.

26.12.2019 23:42 | Son Güncelleme: 26.12.2019 23:42
ABD'nin boşalttığı Suriye'deki askeri üsse Rusya yerleşti

Rus askeri birlikleri, 'nin ili yakınlarında bulunan ve daha önce askerleri tarafından boşaltılan üssü yerleşti.


Rusya'nın resmi ajansı TASS Rus ordusunun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararının ardından bölgedeki üsleri kontrol etmek için Rakka yakınlarına girdiğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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