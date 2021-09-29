ABD'nin Ankara büyükelçiliği adayının skandal açıklamalarına Dışişleri'nden tokat gibi yanıt - Haberler
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ABD'nin Ankara büyükelçiliği adayının skandal açıklamalarına Dışişleri'nden tokat gibi yanıt

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

ABD'nin Ankara Büyükelçi Adayı Jeff Flake, Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunarak 1915 olaylarını da "soykırım" olarak gördüğünü söyledi. Dışişleri Bakanlığı, Flake'nin skandal açıklamalarına sosyal medya üzerinden çok sert bir yanıt verdi. Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Agreman" teriminin sözlük anlamına yer verildi. Agreman, büyükelçinin bir ülkeye gönderilmesi için o ülkenin verdiği izne deniliyor.

Abd Başkanı Joe Biden'in temmuz ayında Ankara Büyükelçiliği için aday gösterdiği Jeff Flake, Senato Dış İlişkiler Komitesinde onay oturumuna katıldı.

YAPTIRIM TEHDİDİ VE SOYKIRIM YALANINI TEKRARLADI

Burada skandal açıklamalarda bulunan Flake "Türkiye'yi gelecekte Rus silahlarını satın alınmasının daha fazla yaptırımı tetikleme riski olduğu konusunda uyarıyorum" ifadelerini kullandı. Flake, konuşmasının devamında 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığını söyledi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN İMALI YANIT

Flake'in bu açıklamasının ardından Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı. "Agreman" teriminin sözlük anlamına yer verilen paylaşımda büyükelçinin bir ülkeye gönderilmesi için o ülkenin izni olması gerektiği hatırlatıldı.

Paylaşımda şu sözler yer aldı:

"AGREMAN: Gönderen devletin kabul eden devlete büyükelçi olarak göndermek istediği şahıs için almak zorunda olduğu izne Agreman adı verilir."

ABD'nin Ankara Büyükelçi adayının skandal açıklamalarına Dışişleri'nden tokat gibi yanıt

ABD'nin Ankara büyükelçiliği adayının skandal açıklamalarına Dışişleri'nden tokat gibi yanıt
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Gözde Nur Bayar
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Haber: ABD'nin Ankara büyükelçiliği adayının skandal açıklamalarına Dışişleri'nden tokat gibi yanıt - Haberler
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