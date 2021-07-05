ABD'nin 245. Bağımsızlık Günü geleneksel havai fişek gösterileri ile kutlandı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Havai fişek gösterileri NEW YORK - ABD'de "4 Temmuz Bağımsızlık Günü" kutlamaları kapsamında New York'un simge yapılarından Empire State Binası üzerinde havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Havai fişek gösterileri
NEW YORK - ABD'de "4 Temmuz Bağımsızlık Günü" kutlamaları kapsamında New York'un simge yapılarından Empire State Binası üzerinde havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol