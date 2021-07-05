ABD'nin 245. Bağımsızlık Günü geleneksel havai fişek gösterileri ile kutlandı
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ABD'nin 245. Bağımsızlık Günü geleneksel havai fişek gösterileri ile kutlandı

Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Havai fişek gösterileri NEW YORK - ABD'de "4 Temmuz Bağımsızlık Günü" kutlamaları kapsamında New York'un simge yapılarından Empire State Binası üzerinde havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Havai fişek gösterileri

NEW YORK - ABD'de "4 Temmuz Bağımsızlık Günü" kutlamaları kapsamında New York'un simge yapılarından Empire State Binası üzerinde havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

ABD'nin 245. Bağımsızlık Günü geleneksel havai fişek gösterileri ile kutlandı
ABD'nin 245. Bağımsızlık Günü geleneksel havai fişek gösterileri ile kutlandı
ABD'nin 245. Bağımsızlık Günü geleneksel havai fişek gösterileri ile kutlandı
ABD'nin 245. Bağımsızlık Günü geleneksel havai fişek gösterileri ile kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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