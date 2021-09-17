ABD-Meksika sınırındaki insani kriz: 10 bini aşkın göçmen köprü altında - Haberler
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ABD-Meksika sınırındaki insani kriz: 10 bini aşkın göçmen köprü altında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
ABD-Meksika sınırındaki insani kriz: 10 bini aşkın göçmen köprü altında

Daha iyi yaşam umuduyla ABD'ye geçmek isteyen 10 bin 503 göçmen, Meksika sınırındaki Del Rio-Ciudad Acuna Uluslararası Köprüsü altında toplandı.

Daha iyi yaşam umuduyla ABD'ye geçmek isteyen 10 bin 503 göçmen, Meksika sınırındaki Del Rio-Ciudad Acuna Uluslararası Köprüsü altında toplandı. ABD Sınır Devriyesi bölgedeki personel sayısını arttırırken, sayıları her geçen gün artan göçmenler temel ihtiyaçlarını gidermekte zorlanıyor.

ABD'nin Teksas eyaletiyle Meksika'nın Ciudad Acuna kentini birbirine bağlayan Del Rio-Ciudad Acuna Uluslararası Köprüsü, göçmen krizine sahne oldu. Meksika'dan ABD'ye geçmeye çalışan ve Rio Grande Nehrini yürüyerek geçen 10 bini aşkın göçmenin yolculuğu, sınırdaki köprüsünde yarıda kaldı. Del Rio Belediye Başkanı Bruno Lozano, günlerdir göçmen akınının sürdüğü köprü altında şu anda 10 bin 503 kişinin bulunduğunu açıkladı. Köprü altında derme çatma malzemelerden kamp kuran binlerce göçmen, yiyecek ve su sıkıntısı yaşarken, 37 derece sıcaklıkta bekleyen göçmenlerden bazıları temel ihtiyaç malzemeleri için Meksika'ya dönüyor. ABD Sınır Devriyesi tarafından yapılan açıklamada, tesislere götürülmeyi bekleyen göçmenlerin işlem sürecini kolaylaştırmak için Del Rio'daki personel sayısını arttırıldığı duyuruldu.

Çoğunlukla Haitililerden oluşan göçmenlerin arasında Kübalılar, Venezuelalılar ve Nikaragualılar bulunuyor.

Biden yönetimine "göçmen" tepkisi giderek artıyor

ABD'de Çarşamba günü yayınlanan hükümet verilerine göre ABD makamları Ağustos ayında Meksika sınırında 195 binden fazla göçmen yakaladı. Sınırdaki göçmen akını 20 yılın en yüksek seviyelerinde seyrederken, Biden yönetimine Cumhuriyetçi cepheden yöneltilen eleştiriler giderek artıyor. Teksas Eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü Ted Cruz, göçmenlerin tutulduğu köprüye giderek Biden'a tepki gösterdi. Cruz, "Bu ortaya çıkan bir kriz. Bu insan yapımı bir kriz" ifadesini kullandı. Ocak ayında başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden, görevi devraldığı eski Başkan Donald Trump'ın göçmenlere yönelik katı önlemlerinin çoğunu uygulamadan kaldırdı. Cumhuriyetçilerin yanı sıra göçmen yanlısı gruplar ve bazı Demokratlar da göçmenler için daha fazlasını yapmamakla eleştirdikleri Biden'ın politikalarının yasa dışı göçü teşvik ettiğini ifade ediyor. - TEKSAS

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