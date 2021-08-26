ABD'li yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın giriş kapısında...

- ABD'li yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın giriş kapısında meydana gelen patlamanın ilk bilgilere göre intihar saldırısı olduğu belirtildi.