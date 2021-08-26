ABD'li yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın giriş kapısında...
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ABD'li yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın giriş kapısında...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- ABD'li yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın giriş kapısında meydana gelen patlamanın ilk bilgilere göre intihar saldırısı olduğu belirtildi.

- ABD'li yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın giriş kapısında meydana gelen patlamanın ilk bilgilere göre intihar saldırısı olduğu belirtildi.

ABD'li yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın giriş kapısında...
ABD'li yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın giriş kapısında...
ABD'li yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın giriş kapısında...
ABD'li yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın giriş kapısında...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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ABD'li yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın giriş kapısında... - Haberler
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