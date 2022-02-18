ABD'li yetkililer istihbarat raporlarını paylaştı: Rusya birkaç gün içinde Ukrayna'ya saldıracak

Rusya ile Ukrayna arasında gergin bekleyiş ve yetkililerden arka arkaya gelen açıklamalar devam ederken, Abd'nin saygın gazetelerinden Washington Post'a konuşan kaynaklar, Rusya'nın bölgedeki son hamleleri ile ilgili yeni iddialarda bulundu.

"RUSYA, ABD'Yİ VE DÜNYA LİDERLERİNİ KANDIRIYOR" İDDİASI

Abd'nin hazırladığı istihbarat raporlarına dayandırılan haberde görüş veren ve güvenlik sebebiyle isimlerini açıklamayan yetkililer, Rusya'nın "Ukrayna sınırından çekiliyoruz" yönündeki açıklamalarının Abd'yi ve dünya liderlerini kandırmak için yapıldığını öne sürdü.

OLASI BİR SALDIRI DURUMUNDA TATBİKAT BAHANE EDİLEBİLİR

Rusya ve Belarus'un Ukrayna sınırındaki tatbikata pazar gününe kadar devam edeceğini hatırlatan Washington Post, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bir konumda askerlerini konuşlandırmaya devam ettiğini yazdı. Gazeteye konuşan istihbarat yetkilileri olası bir saldırı durumunda bu tatbikatın bahane edilebileceğini de aktardı.

"ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ GÜNDE BU OLACAK"

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden da konuyla ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı. Biden, " Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için bizi yanıltmaya yönelik hamleler yaptığına inanmak için çok sebebimiz var. Elimizdeki bütüngöstergeler Ukrayna'ya saldırmayı planladıklarını gösteriyor. Bence önümüzdeki birkaç günde bu olacak" ifadesini kullandı.

ABD'Lİ YETKİLİLER İSTİHBARAT BİLGİLERİNE ULAŞTIKLARINI DUYURDU

Washington Post'a konuşan ABD'li bir yetkili, " Rusya'nın çekilme iddialarının, kamuoyunu yanlış yönlendirmek için başlattığı dezenformasyon kampanyasının bir parçası olduğuna dair güvenilir bilgiler var" dedi. Öte yandan ABD'li iki ve Avrupalı bir yetkili de bu yöndeki bir istihbarat ile ilgili bilgi sahibi olduklarını duyurdu.

ABD VE NATO GERİ ÇEKİLME AÇIKLAMALARINI GERÇEKÇİ BULMUYOR

Moskova yönetimi, Salı günü yaptığı açıklamada Ukrayna sınırındaki askerlerin ve araçların çekildiğini ve geri kalanların da çekileceğini açıklamış fakat başta ABD ve NATO olmak üzere birçok ülke ve kurumun lideri bu açıklamayı gerçekçi bulmamıştı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın çekildiğine dair bir kanıt görülmediğini dile getirmişti.

SES GETİREN KİMYASAL SİLAH İDDİASI

Öte yandan Washington Post'a konuşan iki ABD'li yetkili ise çok daha vahim bir senaryo üzerinden açıklamalarda bulundu. İsmini açıklamayan yetkililer, " Rusya'nın saldırısı bölgedeki sivilleri kimyasal silah ile öldürmeyi de kapsayabilir. Daha sonra kadavralarıkanıt olarak göstererek Ukrayna'nın sivilleri kimyasal silah ve gazlarla öldürdüğünü iddia edecek" iddiasını ortaya attı.

RUSYA'DAN YENİ ÇEKİLME AÇIKLAMASI

ABD'den gelen bu iddiaların ardından Moskova yönetimi askerlerin ve silahların bölgeden çekilmesiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Rus haber ajansı Rusya Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı haberde tank ve zırhlı silahların olduğu bir konvoyun bölgeden ayrılmaya hazırlandığını aktardı. Moskova'nın askerlerini Ukrayna sınırından çekeceği yönündeki açıklamaları sonrasında uluslararası kamuoyu bölgedeki Rus ordusu hareketliliğine daha yakından bakmaya başlamıştı. Batı ülkeleri Rusya'nın çekildiğine dair net bir işaret olmadığını açıklarken, Rusya'nın askerleri çekmek bir yana bölgeye daha fazla asker yığdığını iddia etmişti.