ABD'li turist, fotoğraf çekerken düştüğü kayalıklar arasında sıkıştı
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ABD'li turist, fotoğraf çekerken düştüğü kayalıklar arasında sıkıştı

ABD'li turist, fotoğraf çekerken düştüğü kayalıklar arasında sıkıştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da fotoğraf çeken ABD'li 58 yaşındaki Greencejami Cee, dengesini kaybedip 10 metre yükseklikten düştü. Kayalıklar arasında sıkışan kadın, AFAD ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, ayağında kırık tespit edildi. Olay, akıllara gerçek bir hikayeden esinlenen "127 Saat" filmini getirdi.

Göreme beldesi Kılıçlar Vadisi yakınlarında meydana gelen olayda, turistik gezi için Kapadokya'ya gelen ABD'li Greencejami Cee, çıktığı kayalıklardan cep telefonu kamerasıyla fotoğraf çekmeye başladı. Bir süre sonra dengesini kaybeden Cee, yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

DAKİKALARCA KURTARILMAYI BEKLEDİ

Kayalıklar arasında sıkışan kadın için bölgeye AFAD ve polis ekipleri istendi. İhbarla gelen AFAD ekipleri, ABD'li kadını bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Hilti ile yaklaşık yarım saat kırma çalışması yapan ekipler, ABD'li turisti sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık görevlilerince ayağının kırıldığı tespit edilen Greencejami Cee, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ABD'li turist, fotoğraf çekerken düştüğü kayalıklar arasında sıkıştı

AKILLARA 127 SAAT FİLMİ GELDİ

Olay, akıllara James Franco'nun başrolünü oynadığı 127 Saat filmini getirdi. 127 Saat filmi, ABD'nin Utah eyaletinde bulunan bir kanyonda kayaya sıkışan ve 5 gün boyunca hayatta kalma mücadelesine giren Aron Ralston'un gerçek hikayesinden esinlenilmişti.

ABD'li turist, fotoğraf çekerken düştüğü kayalıklar arasında sıkıştı
127 Saat filmi
ABD'li turist, fotoğraf çekerken düştüğü kayalıklar arasında sıkıştı
ABD'li turist, fotoğraf çekerken düştüğü kayalıklar arasında sıkıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer

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