ABD'li Senatör: Türkiye bölge için kritik bir müttefik, F-35 programına geri alınması önemli

23.09.2019 08:30

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, "Türkiye ile daha stratejik bir ilişki kurma noktasında umutluyum; ayrıca Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi ve belki serbest ticaret anlaşması yapılması oldukça önemli." dedi.



Güney Carolina Senatörü Graham, Birleşmiş Millet (BM) 74. Genel Kurulu kapsamında New York'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Euronews.com'da Görüntüle