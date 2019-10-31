31.10.2019 01:59

ABD'li sanatçı Della Miles 'Cumhuriyet Balosu'na katıldı

İZMİR - Atatürk'ün Latife hanımla dünya evine girdiği Uşakizade Köşkü'nde 'Cumhuriyet Balosu' düzenlendi. Baloya çok sayıda davetlinin yanı sıra, geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye yerleşerek Müslüman olan ABD'li sanatçıda katıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Uşakizade Köşkü'nde, 'Cumhuriyet Balosu' düzenlendi. Atatürk'ün Latife hanımla dünya evine girdiği Uşakizade Köşkü'nde düzenlenen 'Cumhuriyet Balosu'na çok sayıda katılımcının yanı sıra ABD'li sanatçı Della Miles'te katılım sağladı. Gecenin önemine değin açıklama yapan Miles, "Bu gece tarihin yaşandığı bir gece ve burada olmaktan mutluyum. Bütün Türkiye Cumhuriyeti'ni tebrik ediyorum" dedi. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Akçakale sınırının sıfır noktasına giderek Barış Pınarı Harekatı'na da destek veren Miles, bu tutumu hakkındaki düşüncelerini ve kendisine karşı yapılan geri dönüşleri değerlendirdi: "Harekata destek vermek için Akçakale sınırının sıfır noktasına gittim. Benim gibi birçok insanın da harekatı desteklemesini istedim. Harekata destek vermiş olmaktan dolayı sosyal medyadan çok sayıda olumlu tepki aldım. Oraya gitmekten ve destek vermiş olmaktan çok mutluyum" diye konuştu. Gecenin sonunda Della Miles, Nil Burak'a ait olan 'Yalnızım Ben' şarkısını Türkçe olarak seslendirdi.

Uzun yıllar boyunca Michael Jackson ve Whitney Houston'la birlikte sahne almış olan Miles, geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye yerleşme kararı almış ve Müslüman olmuştu.

Kaynak: İHA