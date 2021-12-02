ABD'li oyuncu Baldwin, setteki ölümcül kazada tetiği kendisinin çekmediğini söyledi - Haberler
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ABD'li oyuncu Baldwin, setteki ölümcül kazada tetiği kendisinin çekmediğini söyledi

AA / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel
ABD'li oyuncu Baldwin, setteki ölümcül kazada tetiği kendisinin çekmediğini söyledi

NEW ABD'de çekilen film esnasında Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olan silah kazasıyla ilgili aktör Alec Baldwin, silahın tetiğini kendisinin çekmediğini söyledi.

NEW ABD'de çekilen film esnasında Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olan silah kazasıyla ilgili aktör Alec Baldwin, silahın tetiğini kendisinin çekmediğini söyledi.

Baldwin, 21 Ekim'deki olaydan sonra ilk defa verdiği röportajda, ABC televizyonunda, Hutchins'i öldüren kurşunu kendisinin sıktığını kabul etmediğini belirtti.

New Meksiko eyaletindeki çekimler sırasında yaşanan kazayla ilgili George Stephanopoulos'un sorularını cevaplarken gözyaşlarını tutamayan Baldwin, "Tetiği ben çekmedim. Asla kimseye silah doğrultup tetiği çekmem." dedi.

Bugün tamamı yayınlanacak röportajın tanıtım videosunda, gerçek bir merminin sette ve silahın içinde ne işi olduğunu bilmediğini ifade eden Baldwin, "Hala inanmakta zorluk çekiyorum. Yaşananlar bana gerçek değilmiş gibi geliyor." diye konuştu.

Daha önce Amerikan basınına yansıyan haberler de, aktör Baldwin'in ateşlediği silahın, çekimde kullanılmak üzere yardımcı yönetmen Dave Halls tarafından verildiği kaydedilmişti.

Halls'ın, Baldwin'e bir silah uzatarak "güvenli" diye seslendiği, ifadesinde silahta gerçek mermi olduğunu bilmediğini söylediği mahkeme kayıtlarına yansımıştı.

Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim'de New Mexico eyaletinde "Rust" isimli filmin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, aynı olayda 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza da omzundan yaralanmıştı.

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AA / Mücahit Oktay - Son Dakika Haberleri

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