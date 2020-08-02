ABD'li Bob Ross'dan esinlendi, İtalyan ressamın yolundan gitti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'li Bob Ross'dan esinlendi, İtalyan ressamın yolundan gitti

ABD'li ressam ve televizyoncu Bob Ross'dan esinlenerek, resim yapmaya başlayan Muşlu Veysel Asya (27), fotogerçekçilik olarak bilinen hiperrealizm yöntemini kullanan İtalyan Emanuele Dascanio'yu internette araştırdıktan sonra kara kaleme merak sardı.

ABD'li Bob Ross'dan esinlendi, İtalyan ressamın yolundan gitti
02.08.2020 11:47 | Son Güncelleme: 02.08.2020 11:51

ABD'li ressam ve televizyoncu Bob Ross'dan esinlenerek, resim yapmaya başlayan Muşlu Veysel Asya (27), fotogerçekçilik olarak bilinen hiperrealizm yöntemini kullanan İtalyan Emanuele Dascanio'yu internette araştırdıktan sonra kara kaleme merak sardı. Dascanio'nun yöntemini taklit eden Asya, bir resmi 2- 7 ayda tamamlıyor. Hiperrealizm üzerine araştırma yapan Asya, kurs vermeye de başladı.

Muş'ta yaşayan Gülfehem- Mehmet Tahir Asya çiftinin 9 çocuğundan en küçüğü olan Veysel Asya, ilkokul yıllarında resme merak sardı. Ağabeylerinden görüp, resim yapmaya başlayan Asya, henüz ilkokula giderken, televizyonda ABD'li ressam Bob Ross'u izlemeye başladı. Ross'la birlikte tekniğini de geliştiren Asya, liseden mezun olduktan sonra Muş'ta 2011 yılında açılan resim kursunda 3 ay eğitim gördü. Bir süre ağabeyinin mobilya imalatı atölyesinde çalışan Asya, daha sonra Bursa'ya gitti. Burada kırtasiyede çalışan Asya, bir taraftan da resim çalışmalarını sürdürdü.

Resim konusunda usta isimleri internetten araştıran Veysel Asya'nın dikkatini İtalyan ressam Emanuele Dascanio çekti. Dascanio'nun kuru fırça tekniğinden etkilenen Asya, bir süre internette inceleme yaptı. Dascanio'nun eserlerinde kullandığı malzemeleri çalıştığı kırtasiyede bulan Asya, resimlerinde kuru fırça ve foto gerçekçilik olarak bilinen hiperrealizm yöntemini kullanmaya başladı. Evlendikten sonra yeniden Muş'a dönen Asya, bir taraftan teknoloji mağazasında çalışırken bir taraftan da yeni resim üzerine çalışma ve araştırmalarını sürdürdü. Muş'ta resim kursları da açan Veysel Asya, "Emanuele Dascanio'nun kuru fırça tekniğini taklit etmeye başladım. Kuru fırça tekniği olduğunu öğrendim. Bunun üzerine araştırmalar yaptım. Bugün de bu faaliyet üzerinde kurs veriyorum ve aynı zamanda sergi açmayı düşünüyorum. Türkiye'de pek fazla bu sanatı yapan yok ama meraklı çok var. Yani yapmak isteyen çok insan var. Benim amacım bunlara bir nevi öncülük etmek" dedi.'YAŞLI ADAM' PORTRESİ ÜZERİNDE 500 SAAT ÇALIŞMIŞÇizdiği portelerde detayın ağır olduğunu ancak resme bakıldığında yaşanılan zorluk, çile üzerinde yoğunlaştığını belirten Asya, 'Yaşlı Adam' portresinin çok uzun sürdüğünü söyledi. Portre üzerinde 500 saat çalıştığını anlatan Asya, "Çünkü resme ifade vermek çok zor. Burnunda eziklik, gözlerinde farklı bir ifadenin varlığını, sakallarında farklı bir savurganlığı yüzdeki o duyguyu vermek için o duyguyu yaşamak gerekiyor. Kendimi onun yerine koyarak çiziyorum. Çizdiğim resimleri görenlerin çoğu hayretler içinde izliyor. Görenler gerçek bir fotoğraf gibi olduğunu ifade ediyor" diye konuştu.ÇOCUKLAR İÇİN 'KARANLIKTAN AYDINLIĞA' PROJESİResim sanatına kendi imkanlarıyla başladığını ve kendi kendine çalışarak geliştirdiğini belirten Veysel Asya, Muş Alparslan Üniversitesi'nde güzel sanatlar fakültesi açılması halinde okuyabileceğini kaydetti. Muş'taki çocuklar için de proje hazırladığını anlatan Asya, "Özellikle sokakta çalışan çocuklar için 'Karanlıktan Aydınlığa' adlı bir proje yapmayı düşünüyorum. İçişleri Bakanlığı'na bununla ilgili detaylar vereceğim. Projenin içeriği tamamen sokak çocuklarıyla ilgili olacak. Amacımız bunları topluma kazandırmak, bunlara sanatı aşılamak, resim, müzik, fotoğrafçılık ve grafik üzerine eğitimler vermek. Küçük bir sanat terapisti, diyebiliriz. Aslında bu şekilde bir amacımız var" dedi. 

Muş Kültür Evi Gençlik Derneği'nin destek verdiği Veysel Asya, sergi açarak, resimlerini sanatseverlerin beğenisine sunmayı planladığını da söyledi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında prompterin azizliğine uğradı Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında prompterin azizliğine uğradı
Bomba iddia: Barış Arduç'la apar topar nikah masasına oturan Gupse Özay hamile Magazin
Bomba iddia: Barış Arduç'la apar topar nikah masasına oturan Gupse Özay hamile
Helin Avşar bikinili pozunu paylaştı, abla Hülya Avşar kardeşinin fiziğine hayran kaldı Magazin
Helin Avşar bikinili pozunu paylaştı, abla Hülya Avşar kardeşinin fiziğine hayran kaldı
Fenerbahçe'nin yeni hocası olması beklenen Erol Bulut, 4 ismin transferini istedi Spor
Fenerbahçe'nin yeni hocası olması beklenen Erol Bulut, 4 ismin transferini istedi
Öfkeli koca, karısıyla kaçan kuzenini silahla vurduktan sonra defalarca bıçakladı 3. Sayfa
Öfkeli koca, karısıyla kaçan kuzenini silahla vurduktan sonra defalarca bıçakladı
Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin toplam oy oranı Politika
Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin toplam oy oranı
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü
Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti
Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti
Bayramın ikinci gününden itibaren Çeşme'de yaşanan yoğunluk nedeniyle denizde kulaç atacak yer kalmadı
Bayramın ikinci gününden itibaren Çeşme'de yaşanan yoğunluk nedeniyle denizde kulaç atacak yer kalmadı
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri 'Spor yapıyorduk' diyerek kendini savundu
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri "Spor yapıyorduk" diyerek kendini savundu
Futbol dünyasını sarsan ihanet! Josip Ilicic, karısını bir başka erkekle yakaladı
Futbol dünyasını sarsan ihanet! Josip Ilicic, karısını bir başka erkekle yakaladı
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden 'Şiddet gördüm' diyerek ayrıldı
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden "Şiddet gördüm" diyerek ayrıldı
Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi
Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi
Alacak verecek kavgasında bıçakladığı kişiyi merak eden zanlı, olay yerine gidince yakayı ele verdi
Alacak verecek kavgasında bıçakladığı kişiyi merak eden zanlı, olay yerine gidince yakayı ele verdi
Yaşlı kadının ambulans çağrısı cevapsız kaldı! İddialar üzerine inceleme başlatıldı
Yaşlı kadının ambulans çağrısı cevapsız kaldı! İddialar üzerine inceleme başlatıldı
Bakan Koca, yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu 5 ili açıkladı
Bakan Koca, yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu 5 ili açıkladı
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı
Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı
Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı
Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor
Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor
Dünyanın beklediği haber Rusya'dan geldi! Koronavirüs aşısı Ekim'de hazır olacak
Dünyanın beklediği haber Rusya'dan geldi! Koronavirüs aşısı Ekim'de hazır olacak
Pembeye bürünen doğa mucizesi Tuz Gölü, vatandaşın aklını başından aldı
Pembeye bürünen doğa mucizesi Tuz Gölü, vatandaşın aklını başından aldı
Pınar Gültekin'in katili 'Mini etek' yalanıyla tahrik indiriminden faydalanmaya çalışıyor
Pınar Gültekin'in katili "Mini etek" yalanıyla tahrik indiriminden faydalanmaya çalışıyor
İranlı ünlü yönetmen Hüsrev Sinai koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
İranlı ünlü yönetmen Hüsrev Sinai koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Afrikalı adamı hayvanat bahçesine kapatıp sergileyen ABD'den 114 yıl sonra özür geldi
Afrikalı adamı hayvanat bahçesine kapatıp sergileyen ABD'den 114 yıl sonra özür geldi
Yasin Obuz'la fotoğraf çektirmek isteyenler canını hiçe saydı! Maske ve sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
Yasin Obuz'la fotoğraf çektirmek isteyenler canını hiçe saydı! Maske ve sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
MHP'den ihraç edilen Enginyurt'tan parti yönetimine sitem: Bayramı yaşatmadınız, Allah size de aynısını yaşatır inşallah
MHP'den ihraç edilen Enginyurt'tan parti yönetimine sitem: Bayramı yaşatmadınız, Allah size de aynısını yaşatır inşallah
Demet Akalın 'Süper Lig'de 22 takım olmalı' tweetini sildi ve açıklama yaptı: Ben ne bilirim?
Demet Akalın "Süper Lig'de 22 takım olmalı" tweetini sildi ve açıklama yaptı: Ben ne bilirim?
Tatil sezonunu açan İrem Derici, denize şortla girdi
Tatil sezonunu açan İrem Derici, denize şortla girdi
Trabzonspor yönetimi, Abdullah Avcı ve Robert Prosinecki için ikiye bölündü
Trabzonspor yönetimi, Abdullah Avcı ve Robert Prosinecki için ikiye bölündü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Barış Arduç Şeyma Subaşı Kerem Bursin
Spor Falcao Mehmet Topal Cüneyt Çakır Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Bakan Yangın Bodrum Bayram
Şu an buradasınız: ABD'li Bob Ross'dan esinlendi, İtalyan ressamın yolundan gitti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.8.2020 13:02:19. #1.15#
title